Guido Kalle übernimmt beim TuS Bersenbrück

In der Oberliga Niedersachsen hat der TuS Bersenbrück erfolgreich die Klasse gehalten - nun ist auch klar, wer in der kommenden Spielzeit das Zepter übernimmt.

Mehr zur Oberliga Niedersachsen Abstiegsrunde News

Spieltag

Tabelle

Transferticker

Guido Kalle übernimmt ab Sommer bei Niedersachsen-Oberligist TuS Bersenbrück, der 54-jährige gebürtige Ostfriese unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Kalle verfügt über die DFB-A-Lizenz und die Torwarttrainer-Leistungslizenz, außerdem besitzt er das "Premier Diploma" des US-amerikanischen Fußballverbandes. In seiner Karriere war er bereits Co-Trainer von Holger Stanislawski beim FC St. Pauli sowie Cheftrainer der Frauenmannschaft des FC Zürich in der ersten Schweizer Liga.

"Wir haben sehr viele Gespräche mit verschiedensten Trainern geführt und uns viel Zeit bei der Auswahl des neuen Coaches genommen. Bei Guido hat uns das Gesamtpaket am besten gefallen. Er ist ein empathischer Trainer mit einer absolut professionellen Einstellung und einem guten Konzept. Er lebt Fußball und steht für ein hohes Maß an Kommunikation. Sowohl die Oberligamannschaft als auch die Zusammenarbeit mit den Juniorenteams wollen wir gemeinsam voranbringen", so Thorben Geerken, der sportliche Leiter beim TuS.

"Ich freue mich wahnsinnig, hier in Bersenbrück angekommen zu sein. Wir werden jetzt das Team fertigstellen und dann versuchen, erfolgreich in die neue Oberliga-Saison zu starten", wird Kalle selbst in der Meldung zitiert.