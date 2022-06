Gueye und Reid im Test: Saarbrücken begrüßt zwei Gastspieler

Bei Drittligist Saarbrücken absolvieren derzeit zwei neue Gesichter die Vorbereitung mit den FCS-Profis: Eric Babacar Gueye und Jayden Reid wollen sich für eine Verpflichtung empfehlen.

Drei Tage nach dem offiziellen Trainingsstart begrüßt der 1. FC Saarbrücken zwei neue Gäste im Training: Eric Babacar Gueye und Jayden Reid werden in den kommenden Wochen beim Drittligisten auf dem Platz stehen.

In der abgelaufenen Saison spielte Gueye für die Zweitvertretung von Holstein Kiel und erzielte in 26 Spielen in der Regionalliga Nord zwei Tore. Reid ist dagegen in Deutschland ein noch unbeschriebenes Blatt, der US-Amerikaner war zuletzt in seiner Heimat für das Team der Universität Connecticut, die UConn Huskies aktiv, absolvierte in zwei Jahren in der amerikanischen College-Liga 19 Spiele und erzielte dabei fünf Tore. Beide Neuen sind auf der offensiven Außenbahn zu Hause.

Die Trainingsgäste sollen auch direkt im ersten Testspiel des FCS auflaufen. Am 16. Juni eröffnet Saarbrücken die Saison mit einem Kräftemessen gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln, die derzeit in der Regionalliga West spielt.