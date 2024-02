Gueye kehrt nach Norderstedt zurück

Eric Gueye schließt sich nach über sechs Jahren erneut Eintracht Norderstedt an. Nach Stationen in Lüneburg, auf Schalke sowie in Kiel und zuletzt Drochtersen/Assel kehrt der 24-jährige zurück ins Edmund-Plambeck Stadion. Der Angreifer, der in 14 Partien in dieser Saison einmal traf, freue sich auf seine Rückkehr und hoffe, "dass ich dem Team helfen kann, eine Super-Rückrunde zu spielen".