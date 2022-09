Gütschow: "Ohne Einstellung und Leidenschaft haben wir keine Chance"

Der Bremer SV scheint in der Regionalliga Nord angekommen. Doch es bleiben einige Schwankungen beim Aufsteiger. Vor allem vor heimischer Kulisse konnte der BSV nicht immer überzeugen.

Das fulminante 4:0 in Hildesheim machte den Bremer SV zumindest vorübergehend zum besten Aufsteiger - mittlerweile BW Lohne-Sieg. Das Team von Torsten Gütschow hat also den Anschluss ans Mittelfeld der Liga hergestellt, ohne sich allerdings deutlich vom Tabellenkeller abzusetzen. Es geht eben recht eng zu in der Spielklasse. Aber der Erfolg beim VfV lässt durchaus hoffen. "Es war unser bestes Spiel bisher", findet der Trainer. Frei von Sorgen ist Gütschow in diesen Tagen aber nicht.

Es fällt jedenfalls auf, dass die Auftritte auf eigenem und fremdem Platz derzeit von ganz unterschiedlichen Leistungen begleitet werden. Vor dem starken Spiel in Hildesheim hatte der BSV ja auch beim 2:1 in Drochtersen überzeugt. Auf dem Panzenberg war einem 0:1 gegen den HSV II zuletzt aber eine glatte 0:3-Heimniederlage gegen Hannover 96 II gefolgt. "Wir haben von Beginn an nur zugeguckt und nicht am Spiel teilgenommen", hatte Kapitän Sebastian Kmiec danach festgehalten. Das Fazit des auch als Co-Trainer aktiven Abwehrspielers fiel hart aus: "Wir waren nicht konkurrenzfähig."

Die Leistungsschwankungen sind also nicht zu übersehen. "Wir waren zu Hause immer zu weit weg von unseren Gegenspielern und haben das auswärts besser gemacht - warum auch immer", sagt Coach Gütschow. Ein Rezept für die Angleichung von Auswärts- und Heimauftritten besitzt er also nicht. Aber der Trainer betont, worauf es ankommen wird, in jedem Spiel: "Ohne Einstellung und Leidenschaft haben wir keine Chance, wir müssen immer an unsere Grenzen gehen." Das gelte umso mehr, wenn mit Holstein Kiel am Sonntag erneut ein Nachwuchsteam zu Gast ist. "Da kommt es ganz besonders darauf an, dass wir die Zweikämpfe annehmen."

Immerhin wissen sie beim BSV, wie es geht. Trotz manchen Misserfolgs ist man angekommen in der Liga und hat sich dank zumeist einsatzfreudiger und engagierter Auftritte bereits einen gewissen Respekt erworben. "Wir sollten auch nicht an unserer Konkurrenzfähigkeit zweifeln, denn wir haben sie bereits unter Beweis gestellt", hatte Kmiec nach der letzten Heimniederlage betont. Ihr war das Spiel in Hildesheim gefolgt ...