Gütschow muss gehen: Bremer SV wechselt den Trainer

Nach dem in der Relegation geglückten Klassenerhalt wird der Bremer SV nicht mehr mit Torsten Gütschow als Trainer in die kommende Saison der Regionalliga Nord gehen.

Relegationsplatz 14 in der Regionalliga Nord, 0:0 und 2:1 in den Zusatzspielen gegen Lupo Martini Wolfsburg - der Bremer SV ist knapp dem sofortigen Wiederabstieg in die fünftklassige Bremen-Liga entkommen. Jetzt möchte der Klub vom Panzenberg einen neuen Akzent setzen und hat sich nach übereinstimmenden Medienberichten von Trainer Torsten Gütschow getrennt.

"Wir möchten sportlich eine andere Entwicklung vorantreiben. Dem liegt eine klare Spielidee zugrunde", sagte der Sportliche Leiter Ralf Voigt gegenüber "Radio Bremen". Bei Gütschows Nachfolger ist der BSV offenbar auch schon sehr weit, schon im Verlauf des kommenden Wochenendes könnte der neue Trainer feststehen.