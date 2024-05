Gütersloh legt mit Henke nach

Der FC Gütersloh hat mit Justus Henke seinen fünften Sommerneuzugang verkündet. Der 22-jährige Innenverteidiger kommt vom SC Paderborn 07, für dessen U 21 er zuletzt in der Regionalliga West aufgelaufen ist. Verletzungsbedingt reichte es 2023/24 aber nur zu fünf Regionalliga-Einsätzen. Sein neuer Trainer Julian Hesse ist dennoch vollauf von ihm überzeugt, wie er in einer Meldung verriet: "Justus ist eines der größten Talente in der Region gewesen. Er ist ein toller Fußballer und ein sehr intelligenter Spieler, hat eine saubere Technik, einen tollen ersten Kontakt und ein gutes Passspiel."