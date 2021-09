Gütersloh lässt dem Pfostentreffer nichts mehr folgen - Viel Dramatik in Wattenscheid

Die Anfangsphase machte Mut, doch der FC Gütersloh hatte gegen den TuS Haltern nicht das nötige Schussglück. Galt auch für die Sportfreunde Siegen, während die SG Wattenscheid 09 in einem Spiel mit einem sehr bitteren Höhepunkt am Ende doch strahlen durfte.

Wildes Spiel mit freudigem Ende für die SG Wattenscheid 09: Der ehemalige Bundesligist fuhr gegen Westfalia Rhynern seinen dritten Sieg im dritten Spiel ein. Was sich nach einer Viertelstunde ereignete, das war allerdings das Gegenteil von erfreulich: Gästespieler Kleine verletzte sich bei einem Schussversuch so schwer, dass er sofort ins Krankenhaus musste. Danach war wieder Fußball angesagt, und Hönicke traf in der 42. Minute nach schöner Vorarbeit von Yildiz zur SGW-Führung. In der Pause konnte sich Rhynern sammeln und Rückstand sowie Kleine-Verletzung etwas verdauen. Das gelang auch, Sezer markierte in der 50. Minute den Ausgleich. Doch kurz darauf dribbelte Wattenscheids Yildiz erfolgreich über den Flügel und war mit seiner nächsten guten Vorlage - jetzt auf Canbulut - maßgeblich für die abermalige Führung verantwortlich. Der Weg für Rhynern wurde immer beschwerlicher, weil sich Joswig nach gut einer Stunde nach zwei taktischen Fouls Gelb-Rot abholte. Also griff der Gast auf einen Standard zurück, Sezer zirkelte in der 87. Minute einen Freistoß zum 2:2 in die Maschen. Der SV Westfalia traf bei einem weiteren Freistoß nochmal den Pfosten, doch in der 90. Minute entschieden die Nullneuner die Partie, Casalino kam im Strafraum zum Abschluss und schoss platziert ein.

Der zweite "Neun-Punkte-Klub" ist der FC Eintracht Rheine. Schon in der 9. Minute fiel gegen Westfalia Herne der Treffer des Tages durch Maier. Herne war allerdings nahe dran, zumindest einen Punkt mitzunehmen, doch das letzte Quäntchen in der Offensive fehlte einfach. So bleibt es bei null Punkten nach drei Spielen.

Anschauungsunterricht hätte die TSG Sprockhövel geben können, die den RSV Meinerzhagen mit 6:1 schlug. Als Doppeltorschützen machten D'Hone und Ciccarelli auf sich aufmerksam, auch Antwi-Adjej und Maron durften sich feiern lassen, während Meinerzhagen analog zu Herne noch ohne Zähler auf dem Konto dasteht.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten sahen die Zuschauer zwischen dem TuS Ennepetal und dem ASC 09 Dortmund. Die Heimelf ging durch Külpmann (26.) und Matten (43.) mit einem 2:0 in die Pause, doch dann war Dortmund innerhalb von zwölf Minuten durch Dahoud (46.), Selkos (51.) und Podehl (57.) vorne und rettete diesen Vorsprung auch über die Zeit.

Als Flock für den FC Gütersloh gegen den TuS Haltern in der 3. Minute den Pfosten traf, schien ein Tor nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch Haltern war ein unbequemer Gegner für die Ostwestfalen, die sich zwar immer mal wieder vor das Tor kombinierten, im Abschluss aber glücklos blieben. Ähnlich erging es den Sportfreunden Siegen gegen Preußen Münster II, auch hier stand es nach 90 Minuten 0:0.