Gütersloh holt Oberliga-Goalgetter Touratzidis

Der FC Gütersloh verpflichtet Mittelstürmer Dimitrios Touratzidis vom KFC Uerdingen. 69 Tore in 135 Oberliga-Spielen stehen auf der Visitenkarte des 27-Jährigen, der in der letzten Saison maßgeblich zum Regionalliga-Aufstieg der Krefelder beitrug. "Er ist auf jeden Fall ein wuchtiger Stürmer, ist physisch stark und er kann die Bälle gut fest machen", beschreibt FCG-Trainer Julian Hesse den Neuzugang. Touratzidis spielte zuvor in der Oberliga bereits für den 1. FC Monheim, Union Nettetal sowie den FC Wegberg-Beeck.