Gütersloh holt Borgmann und behält Rolf

Der FC Gütersloh hat zwei Personalentscheidungen getroffen. Zum einen hat Angreifer Lennard Rolf seinen Vertrag verlängert, zum anderen kommt Jannik Borgmann zur neuen Saison vom Liga-Kontrahehten Rot Weiss Ahlen. Der 26-jährige Defensivspieler bringt die Erfahrung von 20 Dritt- und 75 Regionalliga-Spielen mit an den Heidewald. Sportchef Rob Reekers erzählt über den Neuzugang: "Er verfügt in der Defensive und auch im Spielaufbau über gute Qualitäten und wird unserer Mannschaft gut tun. Darüber hinaus passt Jannik von der Mentalität her und vor allem charakterlich gut in unsere Mannschaft."