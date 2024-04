Gütersloh holt Beckhoff aus Wuppertal

Der FC Gütersloh hat seinen zweiten Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Stürmer Phil Beckhoff wechselt im Sommer vom Wuppertaler SV in den Heidewald. Der 24-Jährige kam in der aktuellen Saison 20-mal für den WSV in der Regionalliga West zum Einsatz (zwei Tore). "Wir bekommen einen tollen Eins-gegen-eins-Spieler, der ein super Dribbling hat und torgefährlich ist. Phil kommt außerdem aus der Region und wollte auch unbedingt für uns spielen. Wir können uns glücklich schätzen, dass uns dieser Transfer gelungen ist", freut sich FCG-Trainer Julian Hesse über den Neuzugang.