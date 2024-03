Gütersloh hält drei Leistungsträger

Mit der Vertragsverlängerung von gleich drei Leistungsträgern ist der FC Gütersloh in den Dienstag gestartet. Namentlich bleiben Torhüter Jarno Peters, der zweitligaerfahrene Rechtsverteidiger Julian Schauerte und der zweitbeste FCG-Torjäger der bisherigen Saison, Kevin Freiberger, am Heidewald. Das Trio gehört in dieser Spielzeit zu den unumstrittenen Stammspielern, Schauerte musste wegen einer Gelb-Sperre einmal aussetzen, verpasste ansonsten keine einzige Minute. Komplett auf dem Feld stand Peters, während Freiberger mit der Bilanz von 7 Treffern in 23 Spielen überzeugen kann.