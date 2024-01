Gütersloh hadert: "So etwas können wir uns in dieser Liga nicht erlauben"

Der FC Gütersloh erwischte einen schlechten Start ins neue Kalenderjahr. Im Aufsteigerduell zog der FCG gegen den SC Paderborn II den Kürzeren - auch wenn die Partie von Ilias Illigs Kopfverletzung überschattet wurde. Chefcoach Julian Hesse ist vor allem mit der Anfangsviertelstunde seiner Mannschaft unzufrieden.

Die gute Nachricht aus Sicht des FC Gütersloh zuerst: Offensivspieler Ilias Illig muss zwar wegen einer schweren Gehirnerschütterung für einige Tage im Krankenhaus bleiben und wird dort auch zu Wochenbeginn noch einmal genauer untersucht. Dem 26-Jährigen, der sich die Verletzung im Aufsteigerduell gegen die U 21 des SC Paderborn 07 (1:3) bei einem heftigen Zusammenprall mit einem Gegenspieler zugezogen hatte, geht es inzwischen den Umständen entsprechend gut. Er ist ansprechbar und muss zumindest nicht auf der Intensivstation behandelt werden.

Illigs Unfall hatte das Ostwestfalen-Derby überschattet. Weil er sichtlich benommen war und sich auch unmittelbar danach nicht an den Zusammenstoß erinnern konnte, hatte der umsichtige Schiedsrichter Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel) die Partie nach einer knappen Stunde beim Stand von 0:2 für exakt 29 Minuten unterbrochen. Erst als Ilias Illig mit einem Krankenwagen abtransportiert worden war, ging es weiter.

Sportlich war es für den ehemaligen Zweitligisten FCG ein gebrauchter Tag. Schon in der Anfangsphase ließen sich die Hausherren zweimal überraschen und gerieten durch zwei frühe Gegentreffer auf die Verliererstraße. "In der ersten Viertelstunde waren wir gar nicht auf dem Platz, haben das Spiel schon in dieser Phase aus der Hand gegeben", sagte Güterslohs Trainer Julian Hesse im kicker-Gespräch: "So etwas können wir uns in dieser Liga nicht erlauben."

Purer Kampf statt spielerischer Finesse

Hinzu kamen die schwierigen Platzverhältnisse im Heidewald, die ein gepflegtes Aufbauspiel praktisch unmöglich machten. "Wir hatten eigentlich den Plan, spielerische Lösungen zu suchen. Es blieb uns aber bei diesen Bedingungen nichts anderes übrig, als es ständig mit langen Bällen zu probieren", so Hesse: "So wurde es ein reines Kampfspiel."

Trotz der widrigen Umstände fanden die Hausherren aber nach der langen Unterbrechung noch einmal ins Spiel zurück. Der für Illig eingewechselte Routinier Kevin Freiberger verkürzte nur fünf Minuten später auf 1:2. Außerdem gerieten die Gäste aus Paderborn nur wenig später durch die Gelb-Rote Karte für Dawyn-Paul Donner in Unterzahl. "Da hätten wir eigentlich noch einen Punkt mitnehmen müssen", meinte Trainer Julian Hesse. Es kam allerdings anders. SCP07-Angreifer Moritz Flotho nutzte einen kapitalen Ballverlust der aufgerückten Gütersloher Defensive und traf aus rund 40 Metern über Torhüter Jarno Peters hinweg mit seinem zweiten Tor an diesem Tag zum 3:1-Endstand.

Ein Ausrutscher ohne fatale Folgen

Trotz des Rückschlags zum Auftakt nach der Winterpause ist die Ausgangslage für den FC Gütersloh bei sieben Punkten Vorsprung vor der Gefahrenzone nach wie vor recht komfortabel. Die nächsten Wochen haben es allerdings mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht SSVg Velbert (Samstag, 14 Uhr) und den folgenden Nachbarschaftsduellen bei den weiteren direkten Konkurrenten SC Wiedenbrück (6. Februar) und SV Lippstadt 08 (10. Februar) durchaus in sich. Um dafür gerüstet zu sein, wollte Julian Hesse zumindest nicht ausschließen, dass sich der Verein in den kommenden Tagen bis zum Transferschluss noch nach einem zusätzlichen Offensivspieler umschauen könnte. Schließlich muss aktuell neben Ilias Illig auch Markus Esko wegen einer Handverletzung pausieren.