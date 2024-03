Ouedraogo beschert Schalke den Sieg bei seiner Startelf-Rückkehr

Mit einer Mischung aus Spielern, die zuletzt weniger Minuten bekamen, und U-23-Akteuren hat der FC Schalke 04 sich glanzlos aber verdient mit 1:0 im Test beim FC Gütersloh durchgesetzt.

S04-Coach Karel Geraerts tauschte seine Mannschaft im Test beim FC Gütersloh kräftig durch. Keiner der Startelf-Spieler vom 2:5 in Berlin stand überhaupt im Kader. In der Anfangsformation fanden sich dagegen mit Fährmann, Kaminski, Baumgartl, Mohr und Drexler Akteure wieder, denen zuletzt wenig Spielpraxis vergönnt war. Außerdem stand Ouedraogo nach seinem knapp 20-minütigen Comeback in Berlin in der Startelf.

Aufgefüllt wurde diese gegen den Regionalliga-Zwölften mit den U-23-Spielern van der Sloot und Gyamfi auf den defensiven Außenbahnen, Kaparos als Sechser und der Doppelspitze Aninkorah-Meisel und Amadin, die ansonsten ebenfalls in der Regionalliga auflaufen. Die beiden Letzteren waren es auch, von denen im ersten Durchgang die hauptsächliche Gefahr ausging.

So scheiterte Aninkorah-Meisel gleich zweimal im Strafraum an FCG-Torwart Peters (15., 39.), Amadin setzte einen Schuss aus sechs Metern drüber (38.). Weil auch Ouedraogo in seiner gefährlichsten Situation nach einem Dribbling aus spitzem Winkel am Keeper scheiterte (34.) und Schalke defensiv nichts zuließ, ging es torlos in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit machte Schalke weiter das Spiel, tat sich im letzten Drittel gegen den engagiert verteidigenden Viertligisten aber weiterhin schwer. Aninkorah-Meisel scheiterte nach einem Doppelpass mit Mohr erneut am Torwart, der im zweiten Durchgang allerdings Szczepankiewicz hieß (53.).

Ouedraogo bricht den Bann aus der Distanz

Es brauchte einen genialen Moment von Ouedraogo, um die Knappen auf die Anzeigetafel zu bringen. Nach einem Zuspiel von Amadin setzte der 17-Jährige den Ball aus 20 Metern trocken ins rechte Eck und lies Güterslohs Schlussmann keine Abwehrchance (61.).

Nur zwei Minuten später dann ein Schreckmoment: Ouedraogo ging im Strafraum zu Boden, bekam keinen Elfmeter zugesprochen und musste länger behandelt werden. Mit einer kleinen Verletzung im Gesicht konnte der Mittelfeldspieler anschließend aber weitermachen, bis ihn in der 74. Minute ein Krampf ereilte und Bokake Bolufe ihn ersetzte.

Für weitere große Highlights reichte es auch in der Schlussviertelstunde nicht mehr. So setzte sich der Schalker Mix aus Spielern, die zuletzt weniger Spielpraxis sammelten, und Akteuren der U 23 letztlich zwar keineswegs überzeugend, aber in Summe verdient mit 1:0 durch. Den Schalkern bleiben nun noch anderthalb Wochen, um sich auf den Zweitliga-Endspurt vorzubereiten. Dieser beginnt am Ostersonntag (13.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC.