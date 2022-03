Guerreiro positiv auf Coronavirus getestet - Hummels in Quarantäne

Bei Borussia Dortmund laufen die Vorbereitungen für das kommende Heimspiel gegen Arminia Bielefeld - allerdings fehlten am Dienstag zwei Stammkräfte.

Mats Hummels (li.) und Raphael Guerreiro fehlten am Dienstag im Training von Borussia Dortmund. imago images/Team 2

Raphael Guerreiro wurde am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet, wie der BVB mitteilte. Der Flügelspieler nahm entsprechend nicht am Mannschaftstraining teil, hatte sich nach Klubangaben aber schon zuvor in Isolation begeben.

Mats Hummels befindet sich außerdem in Quarantäne. Der Verteidiger fehlte ebenfalls aufgrund von Erkältungssymptomen auf dem Trainingsplatz, beim Weltmeister von 2014 steht das Testergebnis aber noch aus.

Sowohl Guerreiro (kicker-Notenschnitt in der Bundesliga: 3,80) als auch Hummels (3,22) zählen zum Stammpersonal von Cheftrainer Marco Rose. Der BVB, der am vergangenen Wochenende aufgrund eines Corona-Ausbruchs bei Mainz 05 spielfrei hatte, empfängt am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Arminia Bielefeld im Signal-Iduna-Park.