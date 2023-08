Guerreiro macht bei Bayern Fortschritte

Raphael Guerreiro (29) nähert sich beim FC Bayern München langsam seinem Pflichtspieldebüt.

Kaum hatte sie begonnen, da war die Vorbereitung auf die neue Saison für Raphael Guerreiro schon vorbei. Im Juli, unmittelbar vor der Asien-Reise mit seinem neuen Team, zog sich der Neuzugang von Borussia Dortmund einen Muskelbündelriss in der Wade zu. Und fällt seitdem aus.

Nach ersten Laufeinheiten an der Säbener Straße macht der in Frankreich geborene Portugiese Stück für Stück Fortschritte, trainierte am Donnerstagvormittag erstmals seit der Verletzung wieder mit dem Ball.

In Guerreiros Abwesenheit hat Alphonso Davies auf der linken Defensivseite der Bayern mehr oder weniger einen Freifahrtschein. Sollte sein Konkurrent bald zurückkommen, dürfte auch der Kanadier wieder etwas mehr Druck spüren.

Erst nach der Länderspielunterbrechung wird Guerreiro dann auch endlich wieder ins Teamtraining integriert werden und sich so seinem Pflichtspieldebüt für die Münchner nähern.