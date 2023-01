Guenther beendet den Overtime-Krimi: Kanada ist erneut U-20-Weltmeister

Der U-20-Nachwuchs Kanadas hat nach einem wahren Krimi den WM-Titel im eigenen Land verteidigt. Dylan Guenther war der Held des Abends in Halifax.

Kanada hat seinen Titel bei der U-20-WM erfolgreich verteidigt, der Weg zum erneuten Triumph war aber alles andere als einfach. Tschechien meldete sich nach einem 0:2 zurück, ehe Guenther zum Matchwinner für die Ahornblätter wurde.

Der Rekordweltmeister, der im Gruppenspiel noch mit 2:5 gegen die Tschechen verloren hatte, fand gut in die Partie und ging durch Guenther im Powerplay in der 13. Minute in Führung. Als Kapitän Shane Wright im Mitteldrittel nach 25 Minuten auf 2:0 erhöhte, schien Kanada auf dem besten Weg zum 20. WM-Titel.

Tschechischer Doppelschlag

Doch Tschechien kam mit einem Doppelschlag binnen einer Minute im Schlussabschnitt durch Jiri Kulich (53.) und Jakub Kos (54.) zum Ausgleich und zwang den Gastgeber wie schon im Viertelfinale die Slowakei (4:3 OT) in die Verlängerung.

Dort wurde Guenther endgültig zum Matchwinner, als er nach 6:22 Minuten den Puck über die Linie drückte. "Worte können das nicht beschreiben", meinte Guenther nach dem Erfolg.

Bedard überragt bei der WM

Überragender Spieler des Turniers war der Kanadier Connor Bedard (17) mit neun Toren und 14 Assists in sieben Spielen. Die deutsche Auswahl hatte in der Gruppenphase deutlich mit 2:11 gegen Kanada verloren und sich im Viertelfinale mit einem 1:11-Debakel gegen die USA von der WM verabschiedet.