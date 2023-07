Günters Spezialauftrag im Freiburger Trainingslager

Trotz Verletzung ist Freiburgs Kapitän Christian Günter am Donnerstag mit ins Trainingscamp gereist. Ein U-21-Nationalspieler wird unterdessen erst Anfang kommender Woche erwartet.

Aus dem Trainingslager des SC Freiburg in Schruns berichtet Thiemo Müller

Diese Tradition währt sogar schon länger als die bisherige Amtszeit von Cheftrainer Christian Streich: Bereits zum 17. Mal in Serie bezog der SC Freiburg an diesem Donnerstag sein Sommertrainingslager in Schruns im österreichischen Montafon. 20 Minuten nach der Ankunft im Teamquartier "Alpenhotel Montafon" ging es für die Profis am frühen Abend zur Aktivierung und Auflockerung aufs Fahrrad. Die erste öffentliche Trainingseinheit auf der Sportanlage des Golm FC Schruns steht am Freitagvormittag um 9.45 Uhr an.

Zum Tross zählen nach der Rückkehr der A-Nationalspieler zu Wochenbeginn nun auch die U-21-Nationalspieler nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der jüngsten Europameisterschaft. Einzige Ausnahme: Offensivmann Noah Weißhaupt liegt nach einer Operation am Trommelfell vorerst noch auf Eis. Der 21-Jährige soll am Montag in Schruns zum Team stoßen.

Härtetest gegen Wolfsburg ist ausverkauft

Zur Reisegruppe zählte derweil bereits am Donnerstag Linksverteidiger Christian Günter, trotz seines am vergangenen Samstag im Test gegen GC Zürich (6:1) erlittenen Armbruchs, der noch am selben Abend erfolgreich operiert worden war. Günter wird allerdings noch nicht mit der Mannschaft trainieren, sondern Rehamaßnahmen abseits des Platzes absolvieren. Die Anwesenheit des Kapitäns im Vorbereitungscamp besitzt zugleich auch für den Prozess des Teambuildings nachvollziehbare Bedeutung. Am Samstag wird Günter seine Kollegen im Härtetest gegen den Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg in Zams/Tirol beobachten (Anpfiff 14 Uhr).

Dort könnten auch die mitgereisten U-23-Akteure Fabian Rüdlin, Maximilian Breunig, Julian Stark, Oskar Wiklöf und Mika Baur Erstliga-Luft schnuppern. Der Veranstalter meldete die Partie unterdessen bereits als ausverkauft. Auch ohne Ticket muss aber kein Fan in die Röhre schauen: Beide Klubs übertragen das Duell via Livestream.