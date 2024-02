Günters Gänsehaut-Moment: "Werde ich noch lange in Erinnerung behalten"

Für die Freiburger war es der einzige schöne Moment bei der 1:3-Heimniederlage gegen Stuttgart: die Einwechslung von Kapitän Christian Günter nach langer Verletzungspause. Kurz darauf fiel jedoch das vorentscheidende dritte Gegentor und vermieste ihm das Comeback.

Endlich zurück: Für Christian Günter endete am Samstag eine lange Leidenszeit. IMAGO/Jöran Steinsiek

Schon als die Mannschaftsaufstellung vor dem Spiel verlesen wurde, wurde es bei der Erwähnung von Christian Günter besonders laut. Erstmals seit vergangenem August stand er wieder im Kader. Und als er dann in der 73. Minute eingewechselt wurde, erhoben sich viele applaudierend von ihren Plätzen, fast das gesamte Stadion rief seinen Namen - und einige noch ein "Fußballgott" hinterher.

"Nach so einer langen und schweren Zeit war das einfach nur schön, dass die Zuschauer mich so willkommen geheißen haben", sagte der 30-Jährige, "der Moment war besonders, das werde ich noch lange in Erinnerung behalten - ich hatte Gänsehaut".

Nur eine Minute nachdem ihm Vincenzo Grifo die Kapitänsbinde übergestreift hatte, folgte allerdings ein emotionaler Dämpfer. Nach einem Ballverlust von Lukas Kübler überwand Maximilian Mittelstädt mit einem Lupfer Torwart Noah Atubolu und erzielte das 3:1 für den VfB. "Wenn du einen Tick länger das 1:2 hältst, wäre noch was drin gewesen, aber in Unterzahl zwei Tore aufzuholen gegen Stuttgart, ist in ihrer aktuellen Phase nicht so einfach", meinte Günter.

Trotz der Unterzahl wegen der frühen Roten Karte gegen Merlin Röhl (18.) standen die Freiburger defensiv stabiler als in der Anfangsphase, in der sie die ersten beiden Treffer durch Deniz Undav (3.) und Chris Führich (7.) kassiert hatten.

Schon vor dem Spiel war klar, dass Günter eingewechselt werden würde

"Man ist schon wieder im Alltag angekommen, ein Derby verliere ich immer noch nicht gerne als Badener", sagte Günter, "deswegen tut es es jetzt extrem weh". Persönlich konnte er dennoch ein positives Fazit seines ersten Einsatzes ziehen, nachdem ihn ein zweifacher Unterarmbruch, eine Infektion und viele Operationen ein halbes Jahr aus dem Rennen genommen hatten.

Zum Thema Die Wintertransfers der Bundesliga

"Ich kann eigentlich alles wieder machen, habe meine Beweglichkeit wieder zurück", berichtete der Linksverteidiger. "Ich habe schon noch die eine oder andere Einschränkung, aber ich bin einfach froh, wieder meinen Beruf ausüben zu können. Ich war schon froh, als ich meine Kinder wieder auf den Arm nehmen konnte. Das sind Dinge, die man zu schätzen weiß, wenn man es eine Zeitlang nicht tun konnte."

Auch Trainer Christian Streich freute sich über die Rückkehr des Kapitäns: "Es war ein sehr schöner Moment, als die Leute seinen Namen gerufen haben, es war sehr laut. Die Leute waren glücklich, dass sie Christian wieder gesund auf dem Platz gesehen haben." Schon vor dem Spiel sei klar gewesen, dass er eingewechselt werden soll.

Adamu saß auf der Tribüne

"Er hat sehr gut trainiert, hat sehr gute Fitnesswerte, weil er so professionell ist", erklärte Streich. "Es war geplant ihn reinzuwerfen, weil er wieder 30 oder 45 Minuten marschieren kann." Günter war auch nach eigener Einschätzung im Januar "extrem fit ins Mannschaftstraining eingestiegen" und hatte auch bei seinem ersten Kurzeinsatz in der Bundesliga "ein gutes Gefühl, es hat auch einiges ganz gut funktioniert".

Seine Rückkehr trägt außerdem dazu bei, dass der Sport-Club erstmals seit vielen Wochen auch die Bank wieder voll besetzen kann, der Trainer sogar erstmals in dieser Saison wieder einen Profi auf die Tribüne setzen musste. Gegen Stuttgart traf es Stürmer Junior Adamu. Nach dem Aus beim Asien-Cup mit Japan wird Ritsu Doan in Freiburg zurückerwartet, was die personelle Auswahl weiter vergrößert.

"Wenn es mal nicht so gut läuft, ist es super, wenn man gute Jungs auf der Bank hat, das kann immer wieder Spiele entscheiden", sagte Günter. "Jetzt sind wir wieder so aufgestellt, dass wir von der Bank auch Qualität bringen können." Da gehört der Kapitän nun selbst mit dazu - wobei er auch sehr bald wieder seinen angestammten Platz in der Startelf einnehmen könnte.