Günters Freude über die Premiere

Zwischen seinem Debüt im Nationalteam und der Nominierung für den EM-Kader unter Joachim Löw lagen sieben Jahre - am Donnerstag in Wolfsburg nun feierte Christian Günter beim 9:0 gegen Liechtenstein sein Startelf-Debüt und assistierte sogar zu einem Treffer. Am Sonntag in Armenien könnte der 28-jährige Freiburger direkt wieder beginnen.

Feierte gegen Liechtenstein sein Startelfdebüt: Freiburgs Christian Günter. imago images/Schüler