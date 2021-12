Günter und die Rolex-Frage: "Sie kommen immer wieder zu mir"

Christian Günter gilt als Inbegriff des bodenständigen und vereinstreuen Bundesligaspielers. Ist er damit der Gegenentwurf zum vorherrschenden Bild des Fußballprofis? In der aktuellen Folge "FE:male view on football" legt der Nationalspieler seine Sicht der Dinge dar.

Deutschland erlebte gerade sein Sommermärchen mit Jürgen Klinsmann oder David Odonkor, und Angela Merkel war noch kein Jahr Bundeskanzlerin, als Christian Günter sich dem SC Freiburg anschloss. Mittlerweile, mehr als 15 Jahre später, ist der Linksverteidiger Nationalspieler - und der SC noch immer sein Verein. Der Kapitän der Breisgauer gilt nicht nur als vereinstreu, sondern auch als bodenständig, heimatverbunden, allürenfrei - und damit als Gegenentwurf zu dem Bild, das viele Menschen vom heutigen Fußballprofi haben.

Sein Sehnsuchtsort, sagt Günter in der aktuellen Ausgabe des kicker-Podcasts "FE:male view on football", ist keine Karibikinsel, sondern sein Heimatdorf Tennenbronn im Schwarzwald. Auch teure Uhren sind ihm fremd. "Sie (die Mannschaftskollegen, Anm. d. Red.) kommen immer wieder zu mir und sagen: 'Kauf dir doch auch mal eine'", erzählt Günter den Moderatorinnen Valeska Homburg und Anna-Sara Lange. "Aber bis jetzt habe ich mir noch keine Rolex gegönnt, weil ich nicht so der Uhrenträger bin."

"Schwierig, wenn Fußballer darauf reduziert werden"

Und wie sieht es mit dem zweiten großen Statussymbol aus? "Ich fahre gerne schöne Autos", sagt Günter, "aber es muss kein Ferrari sein." Stattdessen benutze er als junger Vater "ein Familienauto" als Fortbewegungsmittel.

Allerdings, stellt Günter auch klar, finde er es "schwierig, wenn Fußballer darauf reduziert werden". Es gebe im Profifußball zwar "einige, die sich das leisten, aber man darf sie auch nicht in eine Schublade reinschieben und sagen, sie sind arrogant. Da gibt's auch Jungs, die gönnen sich sowas und sind trotzdem bodenständig in dem, wie sie sich geben -und das ist das Wichtigste. Es kommt darauf an, wie man mit anderen Menschen umgeht und nicht, was man trägt."

Als Beispiel hierfür nennt Günter seinen Mannschaftskollegen Ermedin Demirovic. "Er ist einer, der genau das verkörpert", sagt Günter im Podcast. "Aber neben dem Platz ist er so ein super Typ, der mit jedem gut umgeht, obwohl er einen auffälligen Mercedes fährt. Das ist das Entscheidende."

Warum er sich einen Abschied aus Freiburg unter gewissen Umständen vorstellen kann, was es mit dem "Schwarzwälder Gen" auf sich hat und wie die Krebserkrankung seiner Frau sein Leben veränderte, erklärt Günter in der aktuellen Folge "FE:male view on football". Die ganze Folge ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!