Günter über Leidenszeit mit Gehwagen: "Das erdet einen"

Freiburgs Kapitän Christian Günter (30) nähert sich nach einem entzündeten Unterarmbruch weiter seinem Comeback. In einem Interview spricht der frühere Dauerbrenner erstmals über kritische Zustände, die breite Unterstützung sowie die Kehrseite von Social Media während seiner Leidenszeit.

Das Positive vorweg. Es wird wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis das gewohnte Bild zurückkehrt: Freiburgs Nummer 30 auf dem Wettkampfrasen. Schon vor knapp drei Wochen berichtete Christian Streich über erfreuliche Fortschritte von Günter , der als echtes SC-Eigengewächs bisher 381 Pflichtspiele als Profi für seinen Klub absolviert und es durch harte Arbeit auch auf 8 A-Länderspiele für Deutschland gebracht hat.

"Mit Schiene am Arm kann ich alles machen. Ich war selbst etwas überrascht, wie gut ich nach der langen Zeit wieder reingekommen bin. Es passt alles", sagt Günter in einem aktuellen Interview mit der "Badischen Zeitung" über seinen Leistungsstand im Freiburger Mannschaftstraining.

"Das Schwierigste war die Ungewissheit"

In diesem Gespräch äußert sich der dynamische Linksverteidiger aber vor allem erstmals ausführlich über seine komplizierte und völlig ungewohnte Leidenszeit. Bis zu einer Gelbsperre im Februar 2023 hatte Günter 134 Mal in Serie in der Bundesliga-Startelf gestanden, in Pflichtspielen waren es gar 153 Auftritte ohne Unterbrechung. Knapp 30 Jahre lang war kein Bundesliga-Feldspieler so konstant im Einsatz gewesen. Zuletzt war Günter aber ein halbes Jahr völlig außen vor.

"Das Schwierigste war die Ungewissheit. Ich wusste teilweise nicht, in welche Richtung das alles geht. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, weil es zwischenzeitlich mit dem Arm nicht gut aussah", sagt Günter, der zwischen seinen beiden Unterarmbrüchen zu Saisonbeginn noch je einen Einsatz in Pokal und Liga absolvierte. Doch die Armfraktur verheilte nicht wie erwartet.

"Der zweite Bruch war letztlich mein Glück"

"Nach dem ersten Bruch schien alles gut zu sein. Doch da hatte ich schon eine Entzündung, weil Keime drin waren. Dadurch konnte nichts wirklich verheilen. So komisch das klingen mag: Der zweite Bruch war letztlich mein Glück, weil man alles dadurch erst festgestellt hat", erzählt Günter und schildert im BZ-Gespräch die folgende medizinische Odyssee: "Viele Operationen, über Wochen drei Mal am Tag Antibiotika-Infusionen. Letztlich musste man mir dann am Becken ein Stück Knochen entnehmen und im Arm einsetzen. Wie gesagt: Es gab viel Ungewissheit. Aber nach der letzten OP ging es dann endlich bergauf."

Bis es bergauf ging, musste Günter aber so manch kritischen Zustand überstehen und stellte sich grundsätzliche Fragen: "Durch die vielen Operationen in kurzer Zeit war es hart. Es kam eine schlechte Nachricht, dann die nächste, und so fort. Es war unberechenbar. Und ich wusste häufig nicht: Wie geht es weiter? Da stellte sich schon die Frage: Kann ich noch weiter Fußball spielen? Oder muss ich mir über andere Dinge Gedanken machen?"

Ungewissheit und existenzielle Fragen kannte Günter bereits aus der Zeit, als 2015 seine jetzige Frau und damalige Freundin an Lymphknotenkrebs erkrankt war. "Das hat ein wenig geholfen, damit umzugehen. Jetzt kann ich auch einschätzen, wie schwierig es für viele Kollegen sein muss, die mit schweren Verletzungen noch viel länger raus sind als ich", sagt Günter und schildert eine besonders eindrückliche Episode: "Im Krankenhaus konnte ich mich eine Zeit lang nur mit Gehwagen fortbewegen. Das erdet einen und man weiß, wie wertvoll es ist, gesund zu sein."

Günter über Streich: "Diese Anteilnahme werde ich ihm nie vergessen"

Günter ist extrem dankbar für die Unterstützung während dieser harten Wochen. Besonders seiner Frau, die sich trotz erneuter Schwangerschaft fast allein um die gemeinsame Tochter kümmern und phasenweise auch noch ihren Mann pflegen musste. Außerdem nennt Günter seinen Berater und besten Freund sowie die Teamkollegen und Trainer: "Zu wissen, einen Halt zu haben, hat enorm geholfen."

Etwa die Präsenz von Streich, unter dem Günter schon in der Jugend spielte, war für den Patienten besonders prägend. "Er hat sich oft bei mir gemeldet und kam in der akuten Phase immer wieder nach dem Training bei mir in der Klinik vorbei. Diese Anteilnahme werde ich ihm nie vergessen", sagt Günter.

Viel Unterstützung, aber: "Die Nachrichten waren nicht alle positiv"

Social Media empfand er hingegen teilweise auch als Last: „Es gab sehr viel Unterstützung. Aber die Nachrichten, die da reinkamen, waren nicht alle positiv. Extern wusste ja keiner, wie es wirklich gelaufen ist. Trotzdem wurde geschrieben: „Wie dumm bist Du eigentlich, so früh wieder anzufangen nach dem Armbruch." Oder: "Du lässt die Mannschaft im Stich."

Solche Erfahrungen, die Schmerzen, die Ungewissheit, die Einschränkungen - all das hat Günter inzwischen aber hinter sich gelassen. Sein Blick geht längst Richtung Comeback, mit bester Laune, zusätzlich beflügelt durch die Geburt der zweiten Tochter Anfang Januar, und ohne Angst: "Ich trage noch einige Zeit eine Schiene. Eine hundertprozentige Sicherheit kann mir niemand geben - aber auch nicht für meinen linken Arm oder mein Schienbein. Im Training habe ich den Eindruck, dass da mittlerweile kein Unterschied mehr ist zu der Zeit vor der Verletzung."

Stolz ist Günter auf die bisherigen Auftritte seiner Mannschaft ohne ihn. "Was die Jungs geschafft haben angesichts der zahlreichen Verletzungen, ist schon sensationell", sagt der 30-Jährige und ist angesichts der zweiten Europacup-Saison in Serie auf den internationalen Geschmack gekommen: "Wenn es uns gelingt, unsere Leistungen zu bestätigen, haben wir wieder die Möglichkeit, international zu spielen."

Möglicherweise steht Günter schon in den Europa-League-Play-offs gegen den RC Lens am 15. und 22. Februar wieder auf dem Platz. In diesen K.-o.-Duellen kann der SC seinen Anführer bestens gebrauchen.