Günter: "Sollst du dir als Fußballer die Hände abschneiden?"

Der SC Freiburg schied am Donnerstag durch eine 0:2-Niederlage zu Hause gegen Juventus Turin aus der Europa League aus. Vor allem eine Szene bewegte die Hausherren nach der Partie.

Vor mit 33.420 Zuschauern - aufgrund eines Plus an Sitzschalen - etwas weniger als gewohnter ausverkaufter Kulisse im Freiburger Stadion lief die 41. Minute, als Manuel Gulde einen Schuss von Federico Gatti aus kurzer Distanz an den Arm bekam, sodass der Schuss Richtung Tor die Richtung veränderte und Matthias Ginter letztlich per Kopf klärt. Das Spiel lief zunächst weiter, ehe Referee Serdar Gözübüyük nach Rücksprache mit dem VAR Dennis Higler die Szene per Video noch einmal ansah und anschließend auf Elfmeter und Gelb-Rot für den bereits verwarnten Gulde entschied.

Dusan Vlahovic verwandelte zum 1:0 für Turin. Der Treffer und die Unterzahl in Verbindung mit der Niederlage im Hinspiel bedeutete letztlich die Vorentscheidung zu Ungunsten der Breisgauer im Achtelfinalduell mit der Alten Dame.

Auf Wolf und Henrichs folgt nun Gulde

"Es ist so langsam eine Grundsatzfrage, die man sich stellen muss, wenn man auch die anderen Spiele der deutschen Mannschaften zuletzt sieht, Dortmund oder Leipzig. Marius Wolf steht einen Meter weg und bekommt den Ball an die Hand, Benni Henrichs wird mit dem Rücken zum Mann angeschossen. Und heute das gleiche, aus einem Meter wird man angeschossen. Von mir aus bekommst du das Tor, aber dann wirst du noch mit Gelb-Rot doppelt bestraft", haderte Christian Günter nach der Partie.

Der Freiburger Kapitän fordert zugleich ein Umdenken der Entscheidungsträger in Sachen Regelkunde. "Man muss sich überlegen, ob das Absicht ist, wenn man aus einem Meter angeschossen wird und der Arm irgendwo rumhängt. Wenn es aus zehn Metern ist, sage ich ja noch: okay. Aber aus zwei ist für mich völliger Wahnsinn, auch wenn es die Regel vielleicht deckt. Aber dann ist eben die Regel Schwachsinn. Denn was willst du als Fußballer denn machen, sollst du dir die Hände abschneiden und im Sechzehner nur noch mit den Armen hinter dem Rücken verteidigen? Das funktioniert nicht", so der SCF-Kapitän.

Günter: "Lieber Geld für Tochter als UEFA"

Überhaupt seien die Schiedsrichter-Entscheidungen im Rückspiel gegen Juventus "nicht immer zu unseren Gunsten" ausgefallen, so Günter weiter, der sich anschließend aber selbst mit besonderer Begründung zensierte: "Ich muss aufpassen, was ich sage, sonst bekomme ich noch eine Sperre. Da stecke ich das Geld lieber meiner Tochter in ein Kästchen, bevor es am Ende noch die FIFA oder UEFA bekommt."

Trotz der frustrierenden Art und Weise des Ausscheidens zog Günter letztlich ein positives Fazit unter die Erfahrungen aus dem Duell gegen einen der großen europäischen Traditionsklubs. "Es hat Spaß gemacht auf internationalem Niveau gegen einen großen Gegner. Und in den zwei Spielen haben wir, denke ich, gezeigt, dass wir nicht so weit weg sind. Hoffentlich können wir uns nächstes Jahr wieder mit solchen Klubs messen."