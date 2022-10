Günter plant "Feuerwerk" - Streichs Schalke-Prognose

Er spielt immer, und will auch immer spielen: Im Auswärtsspiel beim FC Schalke (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird SC-Kapitän Christian Günter sein 352. Pflichtspiel für den SC Freiburg bestreiten - und das mit "unglaublich viel Spaß".

Als Günter gegen Bremen sein 350. Pflichtspiel für den Sport-Club feierte, kommentierte Robin Gosens das via Instagram mit: "Gefühlt 350 in Folge ohne eine Sekunde zu verpassen." Und so ganz unrecht hat der Linksverteidiger damit auch nicht, der in der Nationalmannschaft mit Günter um einen Platz im WM-Kader konkurrieren dürfte. Auch in dieser Saison hat der SC-Kapitän wieder alle Spiele komplett bestritten - in Bundesliga, Europa League und DFB-Pokal. Und wenn es nach ihm geht, soll das bis zur WM-Pause so bleiben.

Die ungewohnten englischen Wochen steckt der Dauerbrenner der Freiburger gut weg. "Bisher liegt mir der Rhythmus ganz gut: Weniger trainieren, viel spielen, das macht unglaublich Spaß", sagte Günter nach dem Unentschieden am Donnerstagabend gegen Piräus. "Ich hoffe, dass ich es bis zum Ende durchziehen kann." An diesem Sonntag soll zunächst das 352. Spiel beim FC Schalke folgen. "Mit ein bisschen Adrenalin und Freude lässt es sich leichter reisen", erklärte der 29-Jährige. "Wir werden alles tun, dass wir gesund dort hin kommen, um auch dort wieder so ein Feuerwerk abzuliefern."

Trotz der vielen Spiele hat der Sport-Club in den vergangenen Partien gerade in den Schlussphasen Druck und Tempo noch mal erhöhen können. "Energie kommt auch durch positive Ergebnisse, und Erfolg macht jeden Schritt einfacher", sagt Günter, der wie sein Trainer nach dem Piräus-Spiel die Einwechselspieler lobte, die "viel Power reingebracht haben". Da sei keiner beleidigt, weil er auf der Bank sitzt, sondern sorge für neue Impulse und Frische. "Das reißt uns und die Zuschauer mit", sagte der SC-Kapitän.

Genau diese Mentalität macht Trainer Christian Streich auch für das Spiel beim FC Schalke zuversichtlich, obwohl der Gegner mehr Zeit zur Vorbereitung hatte, ausgeruhter ist, und einen möglichen Neuer-Trainer-Effekt hat. Selbst wenn sein Team in Gelsenkirchen in Rückstand geraten würde, "hat Schalke noch nicht gewonnen", ist sich Streich sicher, der mit einem "Kampf auf Biegen und Brechen" rechnet.

"Aber wir haben 21 Punkte, wir haben Bremen geschlagen, wir stehen gut da", betonte der SC-Coach. Schließlich hat der Sport-Club in dieser Saison insgesamt erst zweimal verloren, zuletzt in München und anfangs gegen Dortmund. Trotzdem ist sich Streich sicher, dass "kein Spieler von uns Schalke unterschätzt".