Günter im Interview: "Es war so laut - solche Erlebnisse wollen wir wieder haben"

Hinten weitgehend stabil, vorne viel zu harmlos. Nach dem 0:1 bei Juventus Turin stellte sich Christian Günter in der Interviewzone den Fragen des kicker. Freiburgs Kapitän über das Dauerthema Handspiel, sein verlorenes Duell mit einem Weltmeister, Verbesserungsansätze und die Aufgabe gegen Hoffenheim.

Aus Turin berichtet Carsten Schröter-Lorenz

0:1 bei Juventus Turin am bisher bedeutendsten Freiburger Europapokalabend. Wie ordnen Sie diese Niederlage ein, Herr Günter?

Um das Positive zu sehen: Es ist alles möglich im Rückspiel. Wir haben versucht dagegenzuhalten. Offensiv war es schwierig, die stehen halt wahnsinnig tief. Auch wenn man mit ihnen spricht, sagen sie selbst: Verteidigen können wir halt. Da war es nicht einfach, Chancen zu generieren. Grundsätzlich haben wir aber kein schlechtes Spiel gemacht. Anfangs war es nicht so ganz klar, gehen sie vorne drauf oder stehen sie tief, darauf mussten wir uns erstmal einstellen. Wir haben immer wieder versucht, Fußball zu spielen, auch hintenraus. Es fehlt dann hin und wieder die Lösung nach vorne. Es ist nicht einfach, genug Spieler in die Box zu kriegen, weil sie es da kompakt verteidigen. Wir haben trotzdem gesehen, wir kriegen unsere Chancen, die müssen wir besser ausspielen und natürlich im Umschaltspiel aufpassen, weil sie da eine wahnsinnige Qualität haben.

Da Lucas Hölers Tor aberkannt wurde, hatte der SC aber nur eine Torchance durch einen Grifo-Freistoß. Sie meinen Aktionen, aus denen Chancen hätten entstehen können, oder?

Genau, die letzten Bälle kamen nicht, aber wir sind in Räume gekommen, aus denen du eigentlich gefährlich werden kannst. Das müssen wir anschauen, was wir da noch besser machen können. Gerade gegen Ende waren Räume da, aber wir haben nicht in dem Maße die Lösungen gefunden. Deshalb kann man mit dem Ergebnis schlussendlich leben. Das 1:1 wäre natürlich schön gewesen - ich finde es auch Wahnsinn, dass das mittlerweile Hand ist.

Haben Sie die Szene nochmal gesehen?

Ja, Gintes (Matthias Ginter, Anm. d. Red.) geht mit dem Kopf zum Ball, dann springt er an die Hand. Das ist ja keine aktive Bewegung.

Ich finde, wenn einer nicht absichtlich mit der Hand zum Ball geht, ist es für mich kein Handspiel. Christian Günter

Ginter war allerdings nicht vorher mit dem Kopf am Ball, was ihn wahrscheinlich entlastet hätte. So war es allem Anschein nach keine Absicht, sondern eine unglückliche Aktion, aber auch eine etwas unnatürlich wirkende Bewegung mit beiden Armen und Händen vor dem Körper und daher nach der aktuellen Regelauslegung als strafbar zu werten. Über so ein Gegentor hätten Sie sich sicher auch beschwert.

Ja, so ein Gegentor möchte man nicht haben. Aber es geht ja um eine grundsätzliche Sache. Ich finde, wenn einer nicht absichtlich mit der Hand zum Ball geht, ist es für mich kein Handspiel. Aber der Schiedsrichter hat so entschieden, das muss man so nehmen.

Zurück zum Auftritt Ihrer Mannschaft. Ihr Trainer hatte im Vorfeld Mut im eigenen Ballbesitz gefordert und auch ein gutes Passspiel. Da hat es allerdings ganz oft an der Präzision gemangelt, einige Bälle wurden den Juve-Profis zu einfach in die Füße gespielt.

Es war schwierig die Räume zu finden, aber hin und wieder hätte es gelingen können, wenn wir da ein Tick sauberer gewesen wären. Es muss ja Dinge geben zum Verbessern, wenn man 0:1 verliert. Wenn wir das im Rückspiel besser machen, ist was möglich.

Stichwort Verbesserungsbedarf. Wie bewerten Sie das Gegentor, das Angel Di Maria im Duell mit Ihnen köpfte?

Ich muss mich entscheiden, lang steht Cuadrado, in die Mitte läuft Di Maria ein. Manchmal ist es eine Zwittersituation, in der du den einen Schritt zu spät bist. So habe ich es im Spiel wahrgenommen. Ich muss es aber nochmal anschauen, ob ich früher innen sein muss. Wir stehen vorne zwei gegen eins, da bist du hinten meistens in der Klemme.

Gerade mit Blick auf die Unsauberkeiten im Passspiel - wie sehr beeinflusst die auf vielen Positionen zu findende Extraklasse eines solchen Gegners das eigene Spiel?

Das ist mit die höchste Qualität, Di Maria ist gerade Weltmeister geworden, Paredes (wurde gegen Freiburg nicht eingesetzt, Anm. d Red.) auch. Insgesamt ist das ein Stück weit vergleichbar mit Bayern München. Da geht es wirklich darum, in den eigenen Momenten sauber genug zu sein, man muss aber auch viel gegen den Ball arbeiten, viel laufen, hat schwere Beine. Da immer einen lockeren Fuß zu haben, ist nicht selbstverständlich. Es waren ein Tick zu viele Ungenauigkeiten. Aber es ist die höchste Qualität. Schlussendlich wollten wir das Spiel hier eng halten, das haben wir geschafft. Es war ein Wahnsinnserlebnis, die Stimmung war unfassbar für uns auf dem Platz, es war so laut. Unsere Fans genauso, wir gehen mit keinem schlechten Gefühl ins Rückspiel.

Das wird immer wichtiger im Fußball mit jetzt fünf Wechseln, du kannst immer wieder Impulse reinbringen. Christian Günter

Davor kommt allerdings Hoffenheim am Sonntag nach Freiburg. Die TSG hat 13-mal in Serie nicht gewonnen, hängt tief im Abstiegskampf. Wie schwer ist es, den Schalter umzulegen, und dieses für die eigenen Ambitionen wichtige Ligaspiel zu 100 Prozent anzunehmen?

Insgesamt geht es für uns darum, dass wir solche Erlebnisse wie an diesem Abend in Turin und am nächsten Donnerstag auch nächste Saison gerne wieder haben möchten. Deshalb geht für uns kein Weg daran vorbei, dass wir da mit 100 Prozent auf dem Platz stehen. Es wird ein schwieriges Spiel, gegen Hoffenheim war es in den vergangenen Jahren immer sehr eng. Die Mannschaft ist eigentlich so zusammengeblieben, jetzt haben sie eine Ergebniskrise. Aber sie können immer gefährlich sein. Wenn ich sehe, mit welcher Qualität die eigentlich auf dem Platz stehen, wird es alles andere als ein Selbstläufer. Das wissen wir, wir müssen uns aber in den Kopf reinhämmern, dass wir am Sonntag alles geben müssen, weil wir unsere Hausaufgaben machen wollen. Es geht letztlich auch in der Bundesliga um alles, deshalb bin ich mir sicher, dass wir es auch schaffen voll da zu sein.

Michael Gregoritsch und Ritsu Doan waren absolute Leistungsträger bis zur Winterpause, teilweise auch danach. Zuletzt waren sie wegen Infekten angeschlagen, kamen in Turin nur als Joker. Bis Sonntag oder Donnerstag könnten sie wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte sein. Welche Bedeutung hätte das?

Man braucht immer die maximale Qualität. In der Hinrunde haben die zwei oft angefangen, andere sind dann reingekommen und haben es fortgeführt. Wir brauchen jeden, gerade jetzt in der englischen Woche. Ich glaube, bis Sonntag sind die beiden auch wieder bei 100 Prozent. Dann schauen wir, wie der Trainer aufstellt. Es ist auch extrem wichtig, dass die, die reinkommen, Vollgas geben und alles für die Mannschaft tun und dann schlussendlich auch enge Spiele entscheiden. Das wird immer wichtiger im Fußball mit jetzt fünf Wechseln, du kannst immer wieder Impulse reinbringen. Alle Jungs machen es bisher hervorragend bei uns, jeder tut alles fürs Team.

Gerade Gregoritsch wäre für das Rückspiel als großer Zielspieler im Sturmzentrum eine wertvolle Option, um vorne gefährlicher zu werden.

Klar, gerade bei Flanken ist er extrem gefährlich in der Mitte mit seiner Größe. In diesem ersten Spiel hatten wir immer mal wieder die Möglichkeit zu flanken, hatten in der Mitte aber nicht die hundertprozentige Besetzung. Wie gesagt, es gibt Dinge, die wir verbessern wollen im Rückspiel. Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt.