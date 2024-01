Günter "im Eck" und mit Top-Werten - Kyerehs mühsame Treppe

Der eine fehlt seit fast einem Jahr, der andere ein halbes. Christian Streich spricht über den Zustand der Langzeitverletzten Daniel-Kofi Kyereh und Christian Günter. In einem Fall schildert er aktuell erfreuliche Details.

Unterarmbruch in der Sommervorbereitung, zwei Einsätze zum Saisonstart, erneute Armfraktur und letztendlich eine heimtückische Entzündung dieser Verletzung - der zuvor Dauerbrenner-Rekorde aufstellende Günter hat eine harte Leidenszeit hinter sich. Doch Freiburgs Kapitän macht derzeit klare Fortschritte auf dem Weg zurück auf den Platz.

Zur läuferischen Ausbelastung hat der Linksverteidiger zuletzt Sprinttests und den so genannten, auf Intervallen mit Intensitätssteigerung basierenden "Yo-Yo-Test" absolviert. "Mit sehr guten Ergebnissen, also Top-Werten für ihn", sagt Streich: "Das ist sehr erfreulich. Er hat natürlich sehr gut und hart gearbeitet, auch die Ärzte und Physios mit ihm."

Streich hofft auf Günter-Comeback im Februar

Im Training an diesem Donnerstag erreichte Günter weitere Meilensteine im Rahmen seines Aufbautrainings. "Heute hat er im 'Eck' mitgespielt und geflankt", erzählt Streich und wagt eine Prognose: "Wer weiß, ja, vielleicht ist er irgendwann im Februar zurück, wenn er ins Mannschaftstraining einsteigen kann und keine muskulären Probleme kriegt, wovon ich nicht ausgehe." Die Play-offs in der Europa League gegen den RC Lens, die am 15. und 22. Februar steigen, hatte Günter im Dezember selbst als Zielmarke ins Auge gefasst.

Schon seit Anfang Februar 2023 ist Kyereh außer Gefecht, wegen eines Kreuzbandrisses im Knie. "Bei Kofi geht’s vorwärts. Das muss man sich ein bisschen wie eine Treppe vorstellen. Er kämpft sich auf eine Stufe, dann braucht er eine Zeit lang, bis er die nächste Stufe nehmen kann. Es geht nicht übergangslos. Kofi hatte schon mal einen Kreuzbandriss. Es war nicht alles unkompliziert. Daher sind wir jetzt zufrieden", sagt Streich.

Schon länger befindet sich der trickreiche Zehner im Lauftraining. "Geradeaus geht viel. Da kann er richtig Power machen in den Läufen. Wenn es zur Seite geht, wenn die Fliehkräfte kommen, dann merkt er es. Da wird es auch besser, ist aber natürlich noch nicht hundertprozentig", berichtet Streich: "Da müssen wir einfach abwarten. Es war für mich relativ schnell absehbar, dass es keine sechs, sieben Monate geht, sondern eine lange Zeit. Aber er ist auf dem Weg, es wird besser und er ist fleißig."