Günter: "Hatte Argentinien überall Weltklasse?"

Im Verein Leistungsträger und Dauerbrenner - Back-up in der Nationalelf. Was Christian Günter über null EM- und WM-Minuten sowie seine Position als Problemzone denkt.

"Jeder Fußballer will auf dem Platz stehen, aber für mich war es auch ohne Spielminuten eine außergewöhnliche Erfahrung. Als Mannschaft hätten wir uns natürlich größeren Erfolg gewünscht. Ich wäre gerne weiter Teil der Nationalmannschaft, dafür gebe ich im Verein Gas." So ordnet Günter die WM für sich persönlich ein.

Wie schon bei der EM 2021 war der 29-Jährige dabei, aber nicht mittendrin. Ist man dann EM- und WM-Spieler, oder - Teilnehmer? "Im Fußball gibt es eine Mannschaft, dazu gehört jeder Einzelne. Im Verein stehe ich oft auf dem Platz und sage auch nicht zu den Kollegen auf der Bank oder der Tribüne: Ihr gehört nicht dazu. Es gehören alle dazu", sagt Linksverteidiger: "Wichtig ist, dass man im Training Gas gibt, die anderen pusht und dann Leistung bringt, wenn man reinkommt. Ich sehe das große Ganze."

Das nächste Ziel: Heim-EM 2024 - Noch kein Kontakt zu Flick

Ob ein Kurzeinsatz etwas für ihn verändert hätte, weiß Günter nicht. Mehr mannschaftlicher Erfolg hingegen auf jeden Fall. Diesen bei einem anderen Turnier, vorzugsweise bei der Heim-EM 2024, als Nationalspieler erleben zu dürfen, das treibt den gebürtigen Schwarzwälder an. Noch habe es seit der WM keinen Kontakt zum Trainerteam um Hansi Flick gegeben. Damit rechnet Günter aber im Vorfeld der nächsten Länderspiele im März gegen Peru und Belgien.

Ich bin selbst gespannt, wie meine Rolle aussieht. Im März wird sich ein bisschen was abzeichnen, wo die Reise hingehen wird. Christian Günter

Der Freiburger steht hinten links in Konkurrenz zu David Raum, Robin Gosens und eventuell weiteren Spielern. Mit welchen Chancen? "Ich bin maximal entspannt, erst mal muss man gute Leistungen im Verein bringen, um überhaupt infrage zu kommen", meint Günter: "Hansi Flick hat schon angekündigt, dass es vielleicht die eine oder andere Veränderung geben wird. Ich bin selbst gespannt, wie meine Rolle aussieht. Im März wird sich ein bisschen was abzeichnen, wo die Reise hingehen wird."

"Man muss aber nicht überall einen Weltklasse-Spieler haben ..."

Wenn die eigene Position aber als Problemzone angesehen wird und auch Flick einräumt, dass es dem DFB unter anderem auf den defensiven Außenbahnen an Topklasse mangelt, wie nimmt man das als Betroffener auf? "Hatte Argentinien überall Weltklasse in seiner Mannschaft?", antwortet Günter mit einer Gegenfrage und erklärt seine beim im Kollektiv starken Sport-Club über Jahre gewachsene Sicht der Dinge: "Schlussendlich geht es darum, dass man als gute Mannschaft auf dem Platz steht. Wahrscheinlich ist es so, dass ein Freiburg-Spieler nicht zur Weltklasse zählt. Man muss aber nicht überall einen Weltklasse-Spieler haben, um Erfolg zu haben."

Dass Flick sogar versucht hat, für seinen Posten den Kölner Jonas Hector zu reaktivieren, habe ihn nicht beeinflusst. Seine Begründung: "Entweder der Bundestrainer ruft mich an und will mich dabeihaben. Dann bin ich stolz und froh. Oder er sagt, für dich reicht es diesmal nicht, weil wir uns für den und den entschieden haben. Dann nehme ich das so an, und der andere hat es dann genauso verdient." Im März stehen auch für Günter die nächsten spannenden Entscheidungen des Bundestrainers an.

Das Pokalfinale als Antrieb, die Faszination in diesem Wettbewerb, Rückschläge und Reaktionen beim Sport-Club, Rudi Völler und seine eigene Weltklasse-Serie - auch darüber spricht Christian Günter im kicker-Interview (Montagsausgabe, ab Sonntagabend im eMagazine).