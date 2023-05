Günter: "Hätte mir auswärts auch ein bisschen Angst gemacht"

Nach dem Pokal-Aus gegen RB Leipzig, bei dem auf und neben dem Feld die Emotionen hochkochten, muss sich der SC Freiburg möglichst schnell berappeln, um im Bundesligaduell am Samstag von den Leipzigern nicht wieder so überfahren zu werden.

Die Bilder, die am Dienstagabend aus dem Europa-Park-Stadion vom 1:5 der Freiburger gegen Leipzig gesendet wurden, waren ungewohnt für den Sport-Club. In der zweiten Hälfte flogen Becher von der Südtribüne in Richtung der Leipziger Reservespieler, André Silva wurde von einer Münze am Kopf getroffen, und einige Fans verschafften sich Zutritt zum Innenraum. Unter anderem SC-Kapitän Christian Günter und Michael Gregoritsch beruhigten die Gemüter des eigenen Anhangs, nach kurzer Unterbrechung ging das Spiel weiter. RB-Trainer Marco Rose kommentierte die Szenen gelassen: "In jedem Fußballstadion hast du fünf, sechs Leute, die du da nicht gebrauchen kannst."

Ein Nachspiel werden die Vorfälle für den Sport-Club dennoch haben. Der DFB-Kontrollausschuss hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im ersten Schritt sei der Verein angeschrieben und zur Stellungnahme aufgefordert worden, teilte der DFB mit. Dessen Richtlinie sieht für jeden geworfenen Gegenstand 1000 Euro Strafe und für eine Spielunterbrechung zwischen einer und fünf Minuten einen Aufschlag von 50 Prozent vor. Ein Beispiel: In der Saison 2011/12 musste Mainz 40.000 Euro zahlen, weil Lukas Podolski beim Spiel des 1. FC Köln von einer Münze unter dem Auge getroffen wurde. In einer ähnlichen Größenordnung dürfte die Strafe diesmal ausfallen.

SC-Sportvorstand Jochen Saier hat sich für die Vorfälle entschuldigt, und auch von den Spielern gab es Kritik am eigenen Anhang. Im Fall von Günter allerdings auch in Richtung Silva, der seiner Ansicht nach mit seiner Reaktion übertrieben habe. "Es ist nicht schön, dass man Sachen wirft, aber in der Emotion passiert das manchmal", sagte er. Auf Schalke habe er mal "zehn Feuerzeuge in den Rücken gekriegt" und sich nicht hingelegt. "Wenn man keine Platzwunde hat, überlebt man es auch und kann stehenbleiben", findet Günter. Im anderen Fall würde man dazu beitragen, die Emotionen anzuheizen.

Freiburg-Kapitän Günter: "Sind jetzt noch hungriger"

Eine klare Ansage gab es vom SC-Kapitän an die Fans: "Die sollen oben auf der Tribüne bleiben." Wenn einige - wie am Dienstag - vom Zaun springen, "hätte mir das auswärts auch ein bisschen Angst gemacht, man will da in keine Rangeleien kommen". Jetzt hofft Günter, "dass es so nicht mehr vorkommt", und dass sich die Emotionen beim zweiten Aufeinandertreffen mit Leipzig in dieser Woche in der Liga (Samstag, 15.30 Uhr LIVE! bei kicker) "in einem guten Rahmen halten, alle mal einen Gang zurückschalten, dass es fair abläuft". Dabei sieht er sich und seine Mitspieler "auf dem Platz in der Pflicht, und die Zuschauer genauso, dann werden sie uns wieder nach vorne peitschen".

Die Antwort auf die deutliche Niederlage im Pokal-Halbfinale wollen die Freiburger schnellstmöglich geben. "Samstag ist ein neues Spiel, es geht wieder um alles, wir sind jetzt noch hungriger, ihnen Paroli zu bieten", sagte Günter. "Wir geben immer hundert Prozent, egal wie es steht, das gibt auch Mut für den Samstag." Schließlich steht der Sport-Club in der Tabelle zwei Punkte vor den Leipzigern auf Platz vier, und beide treffen im direkten Duell um die Champions-League-Plätze aufeinander. "Wir müssen ganz kompakt stehen, um Leipzig nicht in ihr Umschaltspiel kommen zu lassen, das haben wir hart lernen müssen", betonte der SC-Kapitän. Er hofft zudem darauf, dass RB diesmal nicht so effektiv ist wie im Pokal.