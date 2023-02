Günter: "Grundsätzlich haben wir unser Spiel nicht verloren"

Der SC Freiburg tut sich spielerisch im Jahr 2023 überwiegend schwer. Kapitän Christian Günter führt das auch auf Unterschiede zum Saisonteil bis zur WM-Pause und zur jüngeren Vergangenheit zurück.

Anhaltender Erfolg hat seinen Preis. "Hier fährt keiner mehr her und unterschätzt uns auch nur ansatzweise", sagte Christian Günter nach dem jüngsten 2:1 gegen Stuttgart. Der VfB ließ den SC gerade zu Beginn vermehrt das Spiel machen, spekulierte - teilweise erfolgreich - auf Ballverluste der Gastgeber, um gefährlich umzuschalten.

Zudem präsentierte sich die Stuttgarter Defensive lange weitgehend stabil. "Der VfB zeigt unter Bruno Labbadia ein anders Gesicht und verteidigt extrem gut", lobte Günter: "In Leipzig haben sie für ein offenes Spiel gesorgt, das musst du dort erstmal schaffen." Freiburg selbst schaffte das in der Sachsenmetropole bisher eher selten.

Ein Tick zu wenig

Gegen die Schwaben sei es daher schwer gewesen, sich Chancen zu erarbeiten. Das gelang nur einmal in der Anfangsviertelstunde bei Roland Sallais Gelegenheit. Danach sei es ein "Tick zu wenig" in puncto Aggressivität und Anlaufen gewesen, so Günter, der jedoch nach der Halbzeitpause eine gesteigerte Intensität seines Teams und einen durch zwei Strafstöße erzwungenen Sieg sah.

Von der Punktausbeute her - sieben aus fünf Ligapartien im neuen Jahr - könne man zwar zufrieden sein, meint der Kapitän, betonte aber wie auch Co-Trainer Lars Voßler die Notwendigkeit harter Trainingsarbeit: "Wir müssen uns anschauen, wo können wir noch ein, zwei Meter besser stehen, wo muss der Ball genauer kommen, wo locken wir."

Bei allem Verbesserungsbedarf betonte Günter allerdings: "Grundsätzlich haben wir unser Spiel nicht verloren." Dass es nun offenbar schwerer falle, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen, hänge auch mit einem Unterschied zum Saisonteil vor der WM zusammen: "In der Hinrunde sind wir oft in Führung gegangen, das öffnet die Räume und macht die Spiele natürlich einfacher."

Tatsächlich schoss der SC in 15 der ersten 23 Pflichtspielen das 1:0 und verlor danach nur einmal unglücklich 1:3 gegen Dortmund, holte hingegen zwölf Siege aus diesen Partien nach eigener Führung. Im neuen Jahr ging das Streich-Team vier- von sechsmal nicht in Führung, drehte nur das jüngste Duell mit Stuttgart und holte gegen Frankfurt noch ein 1:1.

Respekt vor Bochum

In Bochum am Samstag wollen Günter und Co. einen Rückstand natürlich vermeiden, allerdings gegen einen sehr heimstarken Gegner, der für großen Respekt beim Spielführer sorgt: "Wer Bochum gegen Dortmund gesehen hat, weiß, was für ein Fight auf uns zukommt. Aber genau das wollen wir, diese Spiele bringen einen weiter. Da müssen wir voll dagegenhalten." Und möglichst spielerisch eine Schippe draufpacken.