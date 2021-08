Günter: "Es kann gut sein, dass ich für immer bleibe"

Mit seinem Einsatz beim 0:0 gegen Arminia Bielefeld am Samstag zog Christian Günter mit Andreas Zeyer als Freiburgs Rekordspieler in der Bundesliga gleich. Einen Wechsel schließt der EM-Teilnehmer nicht aus, doch im Breisgau fühle er sich sehr wohl.

Der SC Freiburg ist nach fast zehn Jahren Christian Streich nur schwer ohne seinen Cheftrainer vorstellbar, und genauso verhält es sich inzwischen auch mit Christian Günter. Der 28-Jährige spielt seit 2007 für den Sport-Club, kam als 13-Jähriger in den Verein und reifte erst zum Bundesliga-, später sogar zum Nationalspieler. "Ich bin hier großgeworden und kenne alles auswendig", sagte Günter am Samstag bei Sky, nachdem sein Team zum Saisonauftakt 0:0 gegen Arminia Bielefeld gespielt hatte. Es war sein 236. Bundesligaspiel, damit zog er mit dem bisherigen alleinigen Rekordhalter Andreas Zeyer gleich. Kein anderer Spieler bestritt mehr Partien für den SC in der Bundesliga.

Es dürften noch deutlich mehr werden. Denn Günter ist nicht nur Dauerbrenner, sondern auch Kapitän und sportlich wie sozial eine tragende Säule des Teams. Der SC passe "zu einhundert Prozent" zu ihm. "Die Bodenständigkeit, die harte Arbeit und der Wille, immer wieder aufzustehen", zählte Günter auf und gab eine kleine Liebeserklärung an seinen Klub ab: "Deshalb ist es eine kleine Erfolgsgeschichte. Jeder weiß, dass ich mich hier wohlfühle."

Einen Wechsel ausschließen wollte Günter nicht endgültig. Er weiß die Schnelllebigkeit des Geschäfts gut einzuschätzen. Das Motto: Mit bodenständiger Denkweise fällt das bodenständige Handeln einfacher. Und doch scheint da etwas ganz Besonderes zwischen dem Linksverteidiger und dem ewig unterschätzten Fußballverein aus Südbaden zu sein. "Ich schließe nie etwas aus", sagte Günter und fügte an: "Aber es kann gut sein, dass ich für immer hierbleibe." Der Vorsprung auf Andreas Zeyer könnte dann ziemlich groß werden.