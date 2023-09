Günter-Ersatz, System und Offensive: Viele offene SC-Fragen

Nach dem 0:5 in Stuttgart und der Länderspielphase gibt es beim SC Freiburg mit Blick auf die Startelf gegen Dortmund ungewöhnlich viele offene Fragen - personeller wie taktischer Natur.

Klar ist zunächst, dass Yannik Keitel wegen einer Adduktorenblessur als Alternative fürs zentrale Mittelfeld ausfällt. Bleiben für die Doppelsechs das meist gesetzte Duo Nicolas Höfler/Maximilian Eggestein sowie Youngster Merlin Röhl, der noch am Dienstagabend sehr engagiert, aber persönlich etwas glücklos mit dem U-21-Nationalteam im Kosovo spielte (3:0).

Während die am vorigen Donnerstag im Test beim KSC (1:0) geschonten Noah Atubolu, Mattias Ginter, Lucas Höler und Lukas Kübler seit Montag wieder mit dem Team trainieren, muss Christian Streich neben den Langzeitverletzten Daniel-Kofi Kyereh und Max Rosenfelder sowie der Nummer 3 Benjamin Uphoff (Muskelfaserriss) weiterhin auch auf Kapitän Christian Günter (angebrochener Unterarm) verzichten. "Das trifft uns sehr, auf dem Platz und in der Kabine, weil er auch immer wieder mit Spielern über die Basics spricht, die uns wichtig sind", sagte der SC-Trainer am Donnerstag.

Wer verteidigt hinten links?

Was direkt zur spannenden und durch Günters Konstanz in den vergangenen Jahren immer noch ungewohnten Frage führt: Wer verteidigt hinten links? Zuletzt startete zweimal Rechtsverteidiger Kübler auf der "falschen" Seite. Was gegen Bremen (1:0) stabil funktionierte, ist aufgrund des kollektiven Ausfalls beim 0:5 in Stuttgart naturgemäß auch zu hinterfragen. Zumal Kiliann Sildillia rechts hinten der größte Unsicherheitsfaktor war und Kübler daher möglicherweise auf seiner angestammten Seite dringender gebraucht wird.

Etatmäßig ist der erst im Sommer aus der U 23 aufgerückte Jordy Makengo (22) Gümters Back-up im Kader. Der Franzose fiel zu Saisonbeginn jedoch aus (Jochbeinbruch) und muss sich nun erst einmal heranarbeiten. Trotz seines Startelfeinsatzes im Test gegen Karlsruhe kommt Makengo gegen Dortmund laut Streich "eher nicht" für die Anfangsformation in Frage. Bleibt Kenneth Schmidt als Alternative. Der Linksfüßer ist gelernter Innenverteidiger, spielte auf dieser Position auch gerade zweimal von Anfang an im U-21-Nationalteam, könnte aber vor allem dank seiner Schnelligkeit eine Option für die Außenverteidigerrolle sein.

Setzt Streich erstmals in dieser Saison auf eine Dreierkette?

Oder Streich setzt erstmals in dieser Saison hinten auf eine Dreierkette. Dann wäre Schmidt neben Manuel Gulde, Kübler und Sildillia ein Kandidat, um neben dem gesetzten Duo Ginter/Philipp Lienhart aufzulaufen. Als offensiv orientierter Außenspieler vor der Dreierkette käme dann auch Noah Weißhaupt in Frage, betonte Streich.

"Wir sind noch nicht zu 100 Prozent entschieden auf zwei, drei Positionen", verriet der 58-Jährige, dass es, Stand Donnerstagmittag, auch noch innerhalb des Trainerteams offene Fragen gibt. Gerade für die je nach Systematik vier oder drei Plätze im Offensivbereich gibt es viele Möglichkeiten.

Gregoritsch tankt Selbstvertrauen im ÖFB-Team

Erfreulich für den SC: Der im Verein diese Saison noch torlose und mit seiner Chancenverwertung hadernde Michael Gregoritsch traf in den vergangenen Tagen je einmal für Österreichs Nationalteam in den Duellen mit Moldau (1:1) und Schweden (3:1). "Das tut ihm gut und uns auch, nachdem er in den ersten Spielen was liegengelassen hat", sagte Streich.

Der Stand bei Adamu und viele Optionen für die Offensive

Gregoritschs Landsmann Junior Adamu reiste nicht nur zur ÖFB-Auswahl, sondern bestritt nach seinen hartnäckigen Patellasehnenbeschwerden gegen den KSC seinen ersten Einsatz für die SC-Profis. "Junior hat es läuferisch und gegen den Ball gut gemacht gegen Karlsruhe, aber ihm fehlt natürlich noch der Rhythmus", so Streich, der einen Startelfeinsatz Adamus gegen den BVB aber nicht ausschließen wollte.

Neben Gregoritsch und Adamu kämpfen Vincenzo Grifo, Lucas Höler, Noah Weißhaupt, Maximilian Philipp sowie die gesund von ihren Länderspielreisen zurückgekehrten Ritsu Doan und Roland Sallai um die vorderen Startplätze.