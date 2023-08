Günter, Doan und Co. wieder im Training

Vor Freiburgs Generalprobe am Samstag gegen Empoli ist ein wichtiges Quartett ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ein Duo absolviert derweil weiterhin nur individuelle Einheiten.

Christian Streich war über die deutlich dezimierte Anzahl an fitten Profis in der Sommervorbereitung naturgemäß nicht glücklich: "Das gefällt mir so nicht", sagte der 58-Jährige zum Ende des Trainingslagers in der vergangenen Woche. Inzwischen hat sich die Personallage allerdings etwas entspannt.

Vor dem abschließenden Test am Samstag gegen den FC Empoli über dreimal 45 Minuten (15.30 Uhr, vorher Saisoneröffnung mit buntem Rahmenprogramm) ist ein wichtiges Quartett wieder Teil des Mannschaftstrainings. Kapitän Christian Günter (Armbruch) sowie die zuletzt angeschlagenen Offensivkräfte Ritsu Doan (Knie), Roland Sallai (Adduktoren) und Noah Weißhaupt (nach Trommelfell-OP) üben wieder mit den Kollegen.

Am Samstag wird sich zeigen, ob der eine oder andere schon bereit für Einsatzminuten sein wird. Sollte Günter nochmals pausieren, müsste Streich auf der linken Defensivseite erneut improvisieren, da Back-up Jordy Makengo (Jochbeinbruch) weiterhin nicht zur Verfügung steht. Auch Sommerzugang Junior Adamu und der aus der U 23 aufgerückte Max Rosenfelder (beide Patellasehnenproblemen) trainieren noch nicht mit der Mannschaft, sondern absolvieren ein individuelles Programm mit Physiotherapeut Uwe Vetter. Langzeit-Rekonvaleszent Daniel-Kofi Kyereh (nach Kreuzbandriss) befindet sich nach wie vor im Rehaprozess.

Mit Blick auf diese vier fixen Ausfälle aus dem aktuellen 25er Profikader und weitere mögliche unter den vier Rückkehrern dürfen sich gegen den italienischen Erstligisten wohl erneut Akteure aus dem eigenen Drittligateam präsentieren.