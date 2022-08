Günter: "Diesen Hunger wollen wir uns bewahren"

Der SC Freiburg macht da weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hat und präsentiert sich als Spitzenteam. Kapitän Christian Günter und Stürmer Nils Petersen kennen die Gründe dafür.

Christian Günter und Mark Flekken stiegen hoch auf den Zaun und feierten mit den Freiburger Fans. Nach vier Spielen hat ihr Sport-Club schon wieder neun Punkte auf dem Konto - den Saisonstart darf das Team von Trainer Christian Streich nach dem 1:0-Heimsieg gegen Bochum am Freitagabend mit Recht als gelungen bezeichnen.

"Es ist extrem wichtig in einer Saison, dass man solche Spiele rumbringt und nicht am Ende blöd den Ausgleich kassiert", sagte Kapitän und Linksverteidiger Günter nach dem Spiel bei DAZN. Mit dem VfL hatte sich sein Team einen offenen Schlagabtausch geliefert, in der zweiten Spielhälfte reihten sich Chancen an Chancen. Und doch blieb Freiburg wieder ohne Gegentor. Nur beim 1:3 gegen Dortmund wurde Keeper Flekken bislang überwunden.

Natürlich hat man jetzt eine große Klappe. Nils Petersen

"Vier Spiele zu Null, das kommt nicht von ungefähr. Diesen Hunger aufs Verteidigen müssen wir uns bewahren", forderte Günter, der ja in dieser Saison auch noch in der Europa League antritt. Am Ende, als Bochum anstürmte, habe sein Team auch in "ein, zwei Situationen Glück gehabt", klar. Aber das sei eben das Glück des Tüchtigen, erklärte Stürmer Nils Petersen: "An schlechten Tagen geben wir den Sieg noch her. Es ist auch eine Qualität zu Null zu spielen. Natürlich hat man jetzt eine große Klappe, weil der ein oder andere Schuss daneben geht - oder Flekki hält."

Auch das Fazit von Trainer Christian Streich viel positiv aus. "Vor der Halbzeit war es gut, nach der Halbzeit war es richtig gut", sagte der SC-Coach und resümierte: "Wir hatten eine gute Phase, in der wir das zweite Tor machen müssen. Am Ende ist es verdient, aber mit Ach und Krach."

Den Fans wird es egal gewesen sein, die Erfolge der vergangenen Saison setzen sich bislang nahtlos fort. Wenn es so weitergeht, müssen Günter und Co. wohl noch ein paar Mal auf den Zaum im Freiburger Stadion klettern. Als nächstes trifft der SC aber erstmal auswärts auf Bayer Leverkusen (Anpfiff 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).