Günter als Kapitän bestätigt - Drei Neulinge im Freiburger Mannschaftsrat

Christian Günter geht in sein viertes Jahr als Kapitän des SC Freiburg. Am Sonntagabend gab der Sport-Club die Wiederwahl des 30-Jährigen bekannt - und nannte seine Stellvertreter.

Nach dem Abschied von Mike Frantz hatte Christian Günter im Sommer 2020 das Kapitänsamt beim SC Freiburg übernommen. Seitdem führte das Eigengewächs (seit 2007 im Verein) sein Team in 122 Pflichtspielen mit der Binde am Arm auf den Platz - und wird das auch zukünftig tun. Am Sonntagabend wurde der Linksverteidiger im Trainingslager in Schruns (Österreich) von der Mannschaft im Amt bestätigt.

"Die Wahl kommt aus der Mitte des Teams, das ist nach wie vor etwas Besonderes und es ist mir eine Ehre, bei meinem Herzensverein die Spielführerbinde tragen zu dürfen", wird der neue und alte Kapitän in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Trio ist weg - Grifo steigt auf

Während die Wiederwahl des angesehenen Günter in Freiburg als Formsache galt, war das Ergebnis der Wahl des Mannschaftsrats in Freiburg "mit Spannung erwartet worden". Denn nach dem Abschied von Mark Flekken (FC Brentford), Nils Petersen (Karierreende) und Jonathan Schmid (Ziel unbekannt) waren gleich drei Positionen neu zu besetzen.

Während Vincenzo Grifo ebenfalls in seinem Amt bestätigt wurde und zum Stellvertreter Günters ernannt wurde, sind Maximilian Eggestein (ebenfalls stellvertretender Kapitän), Nicolas Höfler und Lucas Höler neu im Freiburger Mannschaftsrat.

"Der Mannschaftsrat ist bei uns ein lebendiges Gremium und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten diese Verantwortung zu übernehmen", erklärte Günter.