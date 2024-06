Guenouche im Interview: "Mbappé ist der beste Spieler der Welt"

Austria-Linksverteidiger Hakim Guenouche lief für Frankreich einst in der U 16 und U 17 auf. Mit dem kicker hat der 24-Jährige über seine Erinnerungen an diese Zeit, Superstar Kylian Mbappé und Österreichs Chancen gegen die "Equipe Tricolore" gesprochen.

Herr Guenouche, bei der bislang jüngsten EM erlebte Frankreich mit dem Achtelfinal-Aus gegen die Schweiz eine Enttäuschung. Wie schätzen Sie die Chancen der "Grande Nation" bei der diesjährigen Europameisterschaft ein?

Ich glaube, dass Frankreich bei diesem Turnier der Favorit ist. Wir haben viele große Spieler in unseren Reihen. Ich denke, dass sie es mindestens bis ins Finale schaffen werden. Aber sie werden gewarnt sein: Auch Mbappé hat gesagt, dass die EM schwieriger zu gewinnen ist als die WM.

Zuletzt wurde Frankreich 2000 Europameister. Welche Bedeutung hätte der dritte EM-Titel nach dieser langen Durststrecke für die Nation?

Es ist verrückt, dass wir neben dem WM-Sieg vor sechs Jahren 2016 das EM-Finale sowie 2022 das WM-Endspiel erreicht haben. Es ist auch für Frankreich nicht leicht, Titel zu gewinnen. Daher wäre es natürlich perfekt, wenn sie es in diesem Jahr schaffen würden.

Bei der WM 2022 in Katar schrammte Frankreich nur ganz knapp am Titel vorbei. Eine Extra-Motivation für die Spieler, um beim diesjährigen Großereignis zuzuschlagen?

Natürlich, sie wollen sich revanchieren. Ein Finale im Elfmeterschießen zu verlieren, ist immer schwierig. Sie werden sicherlich noch motivierter sein. Und sie wissen auch, dass sie eine gute Generation sind. Die Spieler kennen sich schon seit ein paar Jahren und wollen sicherlich noch weitere Jahre zusammenspielen. Sie werden die EM genießen.



Star des Teams ist Kylian Mbappé, der unlängst zu Real Madrid wechselte. Was zeichnet ihn aus Ihrer Sicht aus?

Mbappé ist Mbappé. Er war erst 19, als er die WM gewonnen hat. Für mich ist er der beste Spieler der Welt. Es war verrückt, was er bei der WM in Katar gemacht hat. Nicht viele Spieler können drei Tore in einem WM-Finale erzielen. Ich denke, dass es für ihn nach seinem Wechsel zu Real auch etwas einfacher sein wird, weil er nicht mehr so viel Druck hat.

Erster Gruppengegner der Franzosen ist Österreich. Wie kann die Elf von Ralf Rangnick dieses Starensemble stoppen?

Auf dem Papier ist Frankreich viel besser als Österreich. Aber in einem Spiel weiß man nie. Das hat man auch bei der letzten EM gesehen. Die Schweiz hat zwar gute Spieler, aber eigentlich hätte Frankreich laut Papierform trotzdem locker gewinnen müssen. Auch der Spielverlauf hat mit einer 3:1-Führung für Frankreich gesprochen, aber letztlich hat doch die Schweiz gewonnen. Es ist also möglich.

Was trauen Sie der österreichischen Nationalmannschaft, die ja von vielen als Geheimfavorit gehandelt wird, in Deutschland zu?

Dieses Turnier ist für alle Mannschaften schwer. Es kann alles passieren. Wichtig wird für Österreich als kleinere Nation sein, dass es innerhalb des Teams passt. Seit ein, zwei Jahren spielt Österreich wirklich guten Fußball.

Sie selbst kamen in der U 16 und U 17 zu Einsätzen für Frankreich. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Ich habe so viele Erinnerungen an diese Zeit! Ich habe 22 Spiele gemacht und wir waren immer die gleiche Mannschaft. Es war immer schön, dorthin zu kommen. Wir waren auch bei der U-17-EM dabei und haben etwas für die Ewigkeit geschaffen.

Von Ihren damaligen Teamkollegen ist nur Aurelien Tchouameni in Frankreichs EM-Kader dabei. War diese Entwicklung schon damals absehbar und was macht ihn für das französische Team so wertvoll?

Ja, er war auch damals schon wirklich gut. Er hat 2018 bereits für die Profis von Bordeaux gespielt. Die gesamte 2000er-Generation ist richtig stark, nicht nur Tchouameni. Ich glaube, dass viele Spieler den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen werden. Ich denke da etwa an Oumar Solet oder Maxence Caqueret. Es ist aber echt schwer, weil wir so viele große Talente haben.

Wurde die Luft auf dem Weg in die A-Nationalmannschaft für Sie persönlich irgendwann zu dünn?

Das weiß ich wirklich nicht. Ich bin zu Zürich gewechselt und der Trainer hat dann diese Entscheidung getroffen. Das war für mich aber kein Problem, weil ich ohnehin für die algerische Nationalmannschaft spielen wollte.

Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch zwei Tipps abringen: Wie geht Österreich gegen Frankreich aus und wer gewinnt die EM?

Frankreich gewinnt 2:0 und holt anschließend den Titel! Das war leicht (lacht).