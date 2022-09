Gündogans kurioser Kampf - und was sich Klopp fragen dürfte

Ein 100-Prozent-Debütant, ein Gewinner, der davon wenig hat, und "McGeier": Sechs Randnotizen zum 3:3 zwischen England und Deutschland in Wembley.

Eine 100-prozentige Passquote und kein Gegentor zugelassen - was zum Auftritt der DFB-Auswahl in Wembley so gar nicht passen wollte, passte wenigstens zu einem ihrer Mitglieder: Armel Bella Kotchap wurde zu Beginn der sechsminütigen Nachspielzeit eingewechselt und feierte eine geräuschlose Premiere im Nationaltrikot. Fünf fehlerfreie Pässe durfte der 20-jährige Ex-Bochumer, der seit Sommer in Southampton spielt und nun Hansi Flicks siebter Debütant ist, zum 3:3-Punktgewinn beitragen und damit fünf mehr als andere in dieser Länderspielphase: Neben den Ersatzkeepern Kevin Trapp und Oliver Baumann blieben Matthias Ginter, Benjamin Henrichs und Maximilian Arnold gegen Ungarn und England jeweils auf der Bank.

Noch schlimmer erging es Trent Alexander-Arnold, der nach seinem Bankplatz in Italien (0:1) am Montag nicht einmal mehr zum Kader gehörte. Seine Rolle bietet den Kritikern von Englands Nationaltrainer Gareth Southgate nicht nur neues Material, sie dürfte sogar neue Kritiker auf den Plan rufen. Jürgen Klopp etwa, der sich unter diesen Umständen schon gefragt haben wird, warum Alexander-Arnold vor den vielen kommenden englischen Wochen dann nicht einfach in Liverpool bleiben konnte.

Ter Stegen von 2 auf 1,5 - Maguire erst ausgebuht, dann dilettantisch

Weder war er der logische Gewinner nach einer 0:1-Heimniederlage und einem wilden 3:3, noch kann er sich von dem Gewinner-Status viel kaufen. Und doch überzeugte kein Nationalspieler gegen Ungarn und England derart wie Marc-André ter Stegen. Der Vertreter des Corona-erkrankten Kapitäns Manuel Neuer war schon gegen Ungarn Deutschlands Bester (kicker-Note 2) und steigerte sich in Wembley mit Top-Paraden gegen Raheem Sterling (25.) und Bukayo Saka (90.) noch einmal (kicker-Note 1,5). Er ist und bleibt als Nummer 2 zementiert - und legte mit seinen Vorstellungen gleichzeitig offen, wie viel der DFB-Elf sieben Wochen vor der WM auf anderen Positionen abgeht.

In England hätte sich mancher wohl sogar gewünscht, dass der Kapitän nicht im Kader gestanden hätte. Doch Harry Maguire, von Erik ten Hag bei Manchester United längst aus der Startelf verbannt, ist bei Southgate entgegen dessen postuliertem Leistungsprinzip nach wie vor gesetzt - zahlte gegen Deutschland aber nicht das Vertrauen des Trainers, sondern das Misstrauen vieler Beobachter zurück. Dilettantisch verlor der Innenverteidiger vor dem 0:1 den Ball an Jamal Musiala und foulte ihn im Strafraum plump, ehe er auch das 0:2 mit einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte einleitete. Der Rahmen passte dazu: Vor dem Spiel buhten ihn Teile des Publikums aus, nach dem Spiel nannte ihn Uli Hoeneß bei RTL "McGeier".

Gündogans Trauerflor-Problem - Sorgen für Guardiola

Zu sagen, die verstorbene Queen hatte beim zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich der Engländer ihre Finger im Spiel, wäre vermutlich zu gewagt, aber vielleicht musste Ilkay Gündogan zumindest kurz an sie denken. Der eingewechselte Saka konnte auch deswegen Mason Mounts Treffer so unbedrängt vorbereiten, weil Gündogan gerade noch einen anderen Kampf austrug: Nach einem Duell im Mittelfeld war ihm der Trauerflor vom Arm gerutscht. Sekundenlang versuchte der Binden-erfahrene ManCity-Kapitän verzweifelt, ihn wieder anzuheften, und kam vor dem eigenen Strafraum - wie andere auch - gegen Saka nicht mehr in den Zweikampf.

Während Julian Nagelsmanns Hoffnung, seine formschwachen Bayern-Profis formstark vom DFB-Aufenthalt zurückzuerhalten, bestenfalls bedingt erfüllt wurde, nahm Pep Guardiola vom Spiel in Wembley sogar eine ganz neue Sorge mit: John Stones, in dieser Saison bei Manchester City meist in der Startelf (und mit einem wichtigen Traumtor gegen Borussia Dortmund in der Champions League), musste schon vor der Pause ausgewechselt werden. Der Innenverteidiger schien eine Oberschenkelverletzung davongetragen zu haben - und machte seine unglückliche Länderspielphase damit komplett: Beim 0:1 in Italien hatte er gesperrt gefehlt.