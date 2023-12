Gündogan fordert in Richtung Nagelsmann: "Wir brauchen klare Aufgaben"

Die beiden jüngsten Länderspiele gegen die Türkei und Österreich hallen noch nach. Der Kapitän der Nationalelf, Ilkay Gündogan, wirbt dafür, den Mitspielern etwas zuzutrauen, übt Kritik am Team - und an sich selbst.

An das letzte große Fußballturnier auf deutschem Boden erinnert sich Ilkay Gündogan laut eigener Aussage noch gut: "Ich feierte als 15-Jähriger auf dem Fanfest in Gelsenkirchen und habe bei einer Verlosung sogar Tickets für England gegen Portugal gewonnen." Doch die Stimmung im Sommer 2006, der später als "Sommermärchen" in die Annalen eingehen sollte, habe "nur bedingt etwas mit der sportlichen Leistung" zu tun gehabt, sagt Gündogan in einem Interview mit der "Zeit": "Es war die Art, wie gespielt wurde, und die Ausstrahlung des gesamten Teams."

Von einem Hoch wie damals ist die deutsche Nationalmannschaft trotz nahender Heim-EM derzeit weit entfernt - nicht erst seit den missratenen Länderspielen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2). "Die Fans werden auch diesmal bereit sein. Es liegt an uns Spielern, die Euphorie zu entfachen", meint Gündogan, der seinen Optimismus nicht verloren hat - oder dies zumindest nach außen vermittelt: "Ich habe bisher kaum daran gezweifelt, dass wir erfolgreich sein werden, obwohl die Ergebnisse und Leistungen in den vergangenen Monaten überhaupt nicht gut waren."

Woran aber liegt es nun, dass die DFB-Elf trotz viel Qualität und trotz einem neuen Impuls auf der Trainerbank nicht in Schwung kommt? "Ich habe in gewissen Phasen das Gefühl, dass jeder Einzelne von uns zu viel mit sich selbst beschäftigt ist", sagt Gündogan. "Wir haben es bis jetzt nicht geschafft, als Mannschaft zu wachsen. Nun haben wir leider nicht mehr viel Zeit."

Natürlich denkst du als Nationalspieler immer, du selbst hast die Gabe, den wichtigen Pass zu schlagen oder das entscheidende Tor zu schießen. Ilkay Gündogan in der "Zeit"

In ziemlich genau einem halben Jahr steigt das EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland: am 14. Juni. Mit welchem Gerüst die deutsche Auswahl dann aufläuft, ob beispielsweise mit echtem Linksverteidiger oder einem "Joker" à la Kai Havertz, ist noch völlig offen.

"Wir brauchen klare Aufgaben", fordert Gündogan - offenkundig in Richtung von Bundestrainer Julian Nagelsmann - mit Blick auf die Vorbereitung auf das Turnier. "Jeder muss wissen, was er auf dem Platz zu tun hat. Dann muss eine Symbiose entstehen. Eigentlich kann es nicht so schwer sein, denn wir sind ein Team mit Charakter und Anstand."

Womöglich liege das Problem auch darin begründet, "dass wir so viele außergewöhnliche Fußballer in unseren Reihen haben", überlegt Gündogan. Schließlich versuchte Nagelsmann zuletzt ausdrücklich, seine besten Fußballer zusammen aufzustellen.

"Wenn ich eines gelernt habe bei City, dann, dass man am stärksten ist, wenn man es schafft, den Mitspielern etwas zuzutrauen", sagt Gündogan. "Natürlich denkst du als Nationalspieler immer, du selbst hast die Gabe, den wichtigen Pass zu schlagen oder das entscheidende Tor zu schießen. Aber nicht alle elf Spieler können den Unterschied machen", so der 33-Jährige weiter. Er nehme sich bei dieser Kritik nicht aus: "Auch ich habe es in den letzten beiden Spielen nicht immer geschafft, meinen Tunnel zu verlassen."