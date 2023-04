Gündogans Bayern-Lob: "Das kommt sehr selten vor"

Ilkay Gündogan warnt nach Manchester Citys Sieg gegen den FC Bayern vor zu viel Euphorie - und lobt im kicker-Interview auch explizit die Herangehensweise des Gegners.

Selbst Thomas Tuchel zeigte sich hinterher überrascht darüber, wie oft seine Mannschaft am Dienstagabend im Champions-League-Viertelfinalhinspiel bei Manchester City den Ball hatte - schließlich hatte er unter anderem wegen der erwarteten Dominanz der Gastgeber auf einen Startelfeinsatz von Thomas Müller verzichtet.

Am Ende jedoch fuhr ManCity mit nur 44 Prozent Ballbesitz einen 3:0-Heimsieg ein, was auch für die Beteiligten ungewohnt war. "Dass jemand bei uns im Etihad so viel Ballbesitz hat, kommt sehr selten vor", sagt Kapitän Ilkay Gündogan im exklusiven kicker-Interview (Donnerstagausgabe). "Es hat aber sehr viel Spaß gemacht. Neun von zehn Gegnern spielen sonst immer nur rein auf Konter gegen uns und mauern sich in der Defensive ein."

Vor allem die Schlussphase genoss Gündogans Mannschaft derart, dass das Viertelfinale schon nach der Hälfte entschieden zu sein scheint - und ManCity schon jetzt als klarer Topfavorit auf den Titel gilt. Klappt es im siebten Anlauf unter Trainer Pep Guardiola mit dem ersten Henkelpott?

"Das ist genau der Fehler, den wir jetzt nicht machen dürfen"

"Das ist genau der Fehler, den wir jetzt nicht machen dürfen: nach dem 3:0 schon an das Finale in Istanbul zu denken", warnt Gündogan. "Was mich aber insgesamt positiv stimmt ist, dass wir gerade gefühlt bei unseren Leistungen am Saison-Peak sind." Die Schwächephase von vor der WM - die ManCity in der Premier League gegenüber Arsenal in die Jägerrolle drängte - scheint überstanden zu sein.

Einige Fans träumen schon vom Triple. "Wir haben jetzt Mitte April und können noch die drei wichtigsten Titel der Saison gewinnen", sagt Gündogan, "aber auch in wenigen Wochen mit gar nichts dastehen."

