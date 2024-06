Gündogans Balanceakt zwischen "zwei Wirbelwinden"

Bei der WM 2006 hat Kapitän Philipp Lahm mit dem ersten Turniertor beim 4:2 gegen Costa Rica im Eröffnungsspiel maßgeblich dazu beigetragen, dass in Deutschland eine Welle der Euphorie losgebrochen ist. 18 Jahre später sind auch deshalb viele Augen auf Ilkay Gündogan gerichtet.

Der 33-Jährige ist ein stiller Kapitän und Anführer. Und einer, der in den zurückliegenden Länderspielen nicht so dominant aufgetreten ist, wie es seiner Rolle entsprechen sollte. Die Antwort, die Gündogan auf die Frage gibt, ob er es am Freitag beim Auftakt zur Heim-EM gegen Schottland, wieder in München, Ex-Kapitän Lahm gern gleichtun würde, sagt viel über ihn aus. "Ich würde ein Tor nehmen, na klar. Aber ich würde mich genauso oder sogar noch mehr für einen Kollegen freuen, wenn er es erzielt. Über allem steht ohnehin der Sieg."

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich gar nicht beschäftigt. Ilkay Gündogan über Kritik an seinen DFB-Auftritten

Der Barca-Star drängt nicht in den Vordergrund, obwohl die Kritik an ihm lautet, er sei nicht auffällig genug und vor allem im DFB-Trikot nicht so stark wie auf Vereinsebene. Es sind Themen, die ihn schon lange verfolgen. Er begegnet ihnen nicht mit Trotz, sondern setzt sich mit ihnen auseinander. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich gar nicht beschäftigt." Es gab diese Diskussionen schon bei den letzten drei Turnieren um meine Person, das ist also nichts Neues für mich. Es ist ein Prozess, damit umzugehen, und ich hoffe, dass ich im Turnier bestmöglich performen werde.“

Wie ein bestmögliches Performen aussieht, sagt Gündogan ebenfalls. Er sieht sich als ordnende Hand zwischen Jamal Musiala und Florian Wirtz, erklärt: "Ich versuche die Balance und die Positionierung zu halten, gerade zwischen diesen beiden Wirbelwinden. Flo und Jamal sind Freigeister, da achte ich auf das Gleichgewicht." Das bedeutet für ihn konkret: "Mein Spiel ist darauf ausgerichtet, derjenige zu sein, der seine Mitspieler besser macht." Und er räumt offen ein, dass ihm dies zuletzt, auch im finalen Test gegen Griechenland (2:1), nur bedingt gelungen ist: "Ich kann bestimmt Dinge besser machen und mehr Einfluss nehmen."

Kapitän sieht Generalprobe als "Warnung"

Die Generalprobe vom vergangenen Freitag in Mönchengladbach hat Debatten im Land ausgelöst, ob die deutsche Elf womöglich doch nicht so gut sei, wie sie nach den erfolgreichen März-Länderspielen vielerorts gemacht wurde. Der Kapitän ist auch bei der Einordnung um Balance bemüht. "Griechenland", erklärt er, "war ein Fingerzeig für uns, eine Warnung, dass es so nicht genug ist, egal, gegen wen es geht. Die gesamte erste Hälfte war sehr, sehr fehleranfällig. Es hat sich angefühlt, als waren wir nicht bei 100 Prozent. Trotzdem sind der Wille und die Moral da."

Am Freitag wollen Gündogan und seine Kollegen bei 100 Prozent sein. "Wir wollen mit Begeisterung und Intensität spielen." Dann folgt eine vergleichsweise laute Botschaft des leisen Anführers: "Am Ende wird sich keiner mehr erinnern, wie wir gespielt haben, wenn wir gewonnen haben. Und das gilt in keinem Spiel so sehr wie in diesem Eröffnungsspiel." Wie bei der Heim-WM vor 18 Jahren soll es einen Startschuss markieren. "Es geht um das Momentum, das eine Begeisterung auslöst, die uns durch das Turnier tragen kann."