Gündogan weiter mit Binde - und mit Zauberstab?

Auf dem Podium im Groupama-Stadion von Lyon nannte Julian Nagelsmann seinen neben ihm sitzenden Kapitän Ilkay Gündogan fast liebevoll "Zauberer". Der 33-jährige Barcelona-Star wird auch am Samstag im ersten Test des EM-Jahres als Kapitän auflaufen, neu wird seine Rolle sein.

Durch die Rückkehr von Toni Kroos ins DFB-Team rückt Gündogan eine Position nach vorn, soll mit den beiden Juwelen des deutschen Fußballs, Jamal Musiala und Florian Wirtz, für ein wenig Zauber sorgen. "Beide", sagt der Routinier, "sind in absoluter Topform." Des Trainers Apostrophierung bezieht er nicht so sehr auf sich. "Ich sehe es eher so, dass sie für den Zauber sorgen und ich versuche, die Balance herzustellen."

Ob mit Taktstock oder Zauberstab - Gündogan bildet mit Musiala und Wirtz ein zentrales Offensiv-Dreieck, das einer zuletzt schwerfälligen Formation ein wenig spielerischen Glanz geben kann und soll. Und der Kapitän lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass er die Modifizierung seiner Rolle für Rückkehrer Kroos bereitwillig in Kauf nimmt. Nach den ersten gemeinsamen Trainingstagen auf dem DFB-Campus in Frankfurt schwärmt er: "Es ist ein tolles Gefühl, Toni hinter mir zu haben."

Nebeneinander hat es vor Kroos' Rücktritt 2021 häufig nicht optimal zusammengepasst, hintereinander sollen die Stars von Real Madrid und dem FC Barcelona zusammenfinden. "Es gibt in Europa nicht viele Fußballer mit der Qualität von Toni", erklärt Gündogan, "gerade ich in einer offensiverer Rolle kann davon profitieren und ich glaube, dass wir es sehr gut hinkriegen werden. Ich freue mich darauf." Und er sich sicher, dass sich auch abseits des Platzes nicht alles verändert: "An der Hierarchie ändert sich nichts. Aber Toni tut uns auf dem Feld und daneben gut."

Der Samstag gegen Frankreich wird gleich der derzeit vielleicht größtmögliche Härtetest. Und Gündogan macht nicht den Fehler, den Gegner anhand des jüngsten Aufeinandertreffens zu beurteilen. Im September letzten Jahres hatte die Nationalelf - nach dem 1:4 gegen Japan und der Trennung von Hansi Flick am Nullpunkt - die Franzosen in Dortmund mit 2:1 bezwungen und einen Hauch von Euphorie entfacht, die längst wieder verflogen ist.

"Die Erinnerungen sind sehr positiv, nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch aufgrund der Art und Weise, wie wir es erzielt haben", sagt Gündogan, weiß aber auch: "Bei Frankreich haben ein paar Spieler gefehlt, noch dazu sind wir jetzt recht kurz vor der EM - da wird es sicher ein anderes Spiel." Der EM-Gastgeber aber bräuchte zumindest ein ähnliches Erlebnis wie zuletzt in Dortmund. Eines, das Zuversicht weckt. "Im Training", findet Gündogan, "hat es richtig gut geklappt. Aber wir müssen es jetzt auch endlich mal wieder auf den Platz bringen." Sebastian Wolff