Gündogan vor BVB-Duell über Haaland: "Er passt sich an den Gegner an"

Manchester City hat in der Champions League Borussia Dortmund zu Gast. Ilkay Gündogan glaubt, dass sich Top-Torjäger Erling Haaland gegen den Ex-Klub anpassen muss - und wird.

Als Ilkay Gündogan im Sommer 2016 nach fünf Jahren bei Borussia Dortmund zu Manchester City wechselte, kannte Erling Haaland in Fußball-Europa noch niemand. Zu diesem Zeitpunkt schaffte der Angreifer mit zarten 16 Jahren den Sprung in die erste Mannschaft des norwegischen Zweitligisten Bryne FK. Von dort ging es weiter zu Molde, zu Salzburg - der Rest ist bekannt. Genau wie für Gündogan zählt der BVB nun auch für Haaland zu den Ex-Klubs. Gemeinsam treffen die beiden am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Königsklasse auf ihre alte Liebe.

Auch wenn sie in Dortmund nie gemeinsam auf dem Platz standen, harmonieren Gündogan und Haaland auf dem Rasen gut. Immer wieder sucht der Kapitän der Skyblues den bulligen Stürmer mit Pässen in die Schnittstelle. Kein Wunder, bereits zwölfmal war der Norweger in dieser Saison wettbewerbsübergreifend erfolgreich (acht Spiele).

Gündogan glaubt nicht, dass sich der BVB hinten reinstellt

Dabei komme ihm zu Gute, so betont es Team-Kollege Gündogan, dass er besonders anpassungsfähig sei. "Wir haben es oft mit Mannschaften zu tun, die sehr tief stehen. Das ist für uns schwierig. Aber Erling hat gezeigt, dass er sich an solche Gegner anpassen kann", sagte der deutsche Nationalspieler, der zugleich erwartet, dass das Spiel gegen den BVB wiederum von diesem Schema abweicht. "Die könnten etwas offener agieren", prognostizierte Gündogan auf der Pressekonferenz vor dem 2. Spieltag der CL-Vorrunde. Auch darauf müsse und werde sich Haaland einstellen.

Ich fühle mich privilegiert, dass ich für Dortmund gespielt habe. Es war außergewöhnlich. Ilkay Gündogan

Neben den beiden sind auch Sergio Gomez und Manuel Akanji ehemalige BVB-Akteure in Diensten von Man City. "Jeder von uns Vieren hat positive Erinnerungen, die mit Dortmund verbunden sind", sagte Gündogan, der selbst noch gerne auf seine Zeit bei den Schwarz-Gelben zurückdenkt. "Ich bin sehr dankbar, wie viel mir der Verein gegeben hat. Ich fühle mich privilegiert, dass ich für Dortmund gespielt habe. Es war außergewöhnlich. Ich werde mich immer an die fünf Jahre dort erinnern."

Vor zwei Jahren bereits traf Gündogan im Viertelfinale der Königsklasse auf jenen Revierklub, für den er insgesamt 157 Pflichtspiele bestritt. Mit 4:2 gewann City nach Hin- und Rückspiel, zog später ins Finale ein und unterlag dort dem FC Chelsea. "In den letzten vier Jahren war die Art und Weise, wie wir rausgeflogen sind, immer ein bisschen tragisch, um ehrlich zu sein", fasste Gündogan die oftmals späten Ausscheiden der Skyblues in der Königsklasse zusammen. "Aber wir sollten nichts bereuen. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Man lernt daraus, man kommt wieder dahin und versucht, es besser zu machen." Auch in diesem Jahr sei es der Anspruch, "so weit zu kommen wie möglich."

Guardiola will mit Bestbesetzung an den Start gehen

Dieser Anspruch ist ganz im Sinne des Trainers. Pep Guardiola erwartet nach eigenen Aussagen mit Borussia Dortmund einen starken Gegner, der es nicht erlaubt, Experimente zu wagen. Angesprochen auf die Frage, ob er aufgrund des engen Spielplans (am Samstagmittag gastiert City bereits wieder bei den Wolves) rotieren wolle, verneinte der Spanier entschlossen: "Die meisten werden beide Spiele machen."

Zurückgreifen kann er dabei wieder auf John Stones. "Er ist fit und hat zuletzt wieder trainiert", sagte Guardiola über den zuvor angeschlagenen Engländer. Eng wird es dafür bei Kyle Walker. "Er hat sich wirklich gut bewegt, darüber sind wir froh. Aber nach einem Einsatz sieht es noch nicht aus", so der Fußballlehrer, der seit fünf Spielen gegen den BVB ungeschlagen ist.