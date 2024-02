Gündogan und der verflogene Zauber magischer Nächte

Ilkay Gündogan geht das CL-Duell mit Neapel demütig an und sieht den FC Barcelona in der Außenseiterrolle. Kollege Robert Lewandowski geht dagegen aufs Ganze.

"Neapel scheint diese Saison ein paar Schwierigkeiten zu haben, nachdem sie letzte Saison noch souverän die italienische Liga dominiert haben. Sie sind aber auch wiederum sehr gefährlich, weil die Champions League jetzt die Chance ist, die Saison noch einigermaßen zu retten", sagte Ilkay Gündogan der DPA einen Tag vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League im Süden Italiens (Mittwochabend, 21 Uhr, LIVE! bei kicker).

Nur noch eine Chance für Neapel und Barcelona

Der Mittelfeldspieler könnte den selben Satz auch über seinen Klub FC Barcelona sagen. Denn auch die Katalanen gewannen wie Napoli in der vergangenen Spielzeit extrem souverän die heimische Liga. Noch ohne Gündogan, aber mit Robert Lewandowski distanzierte die Blaugrana den Erzrivalen Real Madrid um zehn Zähler.

Nun läuft Barcelona der Musik hinterher - und die wird nicht nur von Real gespielt, sondern auch vom katalonischen Überraschungs-Zweiten aus Girona. 2:4 verlor das große Barcelona das Nachbarschaftsduell im Dezember. Und weil neben den aktuell acht Punkten Rückstand auf Platz 1 in La Liga Ende Januar auch noch der spanische Pokal flöten ging (2:4 im Elfmeterschießen gegen Bilbao), kann Gündogan und Barcelona wie Neapel auch nur noch auf die eine Karte setzen - die Königklasse.

Da trifft es sich gut, dass Gündogan gerade die Champions League wieder als seinen "Lieblingswettbewerb" bezeichnete. "Ich will auch diese Saison so weit wie möglich kommen", erinnert der 33-Jährige daran, dass er schließlich als Titelverteidiger von Manchester City im Sommer 2023 nach Barcelona gewechselt war.

Gündogan: "Unterschätzen sollte man uns definitiv nicht"

Dort wollte der DFB-Kapitän seine persönliche Erfolgsgeschichte fortschreiben, am liebsten wie gesagt in der Königsklasse. "Der FC Barcelona hat eine gewisse Historie in diesem Wettbewerb mit vielen magischen Nächten", sagt Gündogan. Die wirkliche letzte davon genoss der stolze Klub allerdings zuletzt 2015, als die Katalanen den Henkelpott in den Berliner Nachthimmel reckten (3:1 gegen Juventus).

Gündogan spielte zu diesem Zeitpunkt noch in Dortmund, als er 2016/17 zu ManCity wechselte, gewann Barcelona das letzte Mal ein Auswärtsspiel in der K.-o.-Phase der Champions League (2:0 bei Arsenal). Das zeigt, wie lange der Zauber der magischen Nächte schon verflogen ist. Angesichts des diesjährigen Auftretens will der ohnehin zurückhaltende Gündogan vor dem Duell mit Napoli nicht den Lautsprecher geben. "Wir sind wohl eher in der Außenseiterrolle, aber unterschätzen sollte man uns definitiv trotzdem nicht." Wie eine Kampfansage klingt das nicht.

Lewandowski verspricht den einzig möglichen Titel

Die liefert dafür Mannschaftskollege Robert Lewandowski. Der Pole versprach den Barca-Fans vor wenigen Tagen Siege und Titel: "Es ist der perfekte Zeitpunkt, um damit anzufangen, viele Spiele zu gewinnen. Und wir werden sie gewinnen. Auch in der Champions League. Am Ende werden wir dieses Jahr noch etwas holen." Eine letzte Chance ist dem FC Barcelona geblieben.

Wahrscheinlicher aber ist, dass Barcelona ein ähnliches Schicksal erleidet wie der FC Bayern. Eine titellose Saison, das kennt Gündogan seit 2017, die Münchner seit 2012 nicht mehr. Und das, obwohl die Bayern laut Gündogan mit Tuchel "eigentlich einen der besten Trainer in Europa haben". Über ihn könne er nur Positives sagen aus seiner Zusammenarbeit beim BVB. Denn: "Er ist taktisch überragend und ein extrem ehrlicher, offener Typ. Mit dieser Art kam ich persönlich sehr gut zurecht", zeigt er sich deshalb von der Krise des Rekordmeisters "sehr überrascht".