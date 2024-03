Gündogan spricht über seine neue Rolle in der Nationalelf

Julian Nagelsmann wusste bei der Kader-Nominierung für die anstehenden Länderspiele durchaus zu überraschen. Ilkay Gündogan lobte den Bundestrainer nun für dessen Mut und sprach über seine neue Rolle in der DFB-Elf.

"Ich freue mich, dass wir einen Bundestrainer haben, der eine klare Richtung vorgibt und auch mal unangenehm sein kann", meinte Gündogan (73 Länderspiele, 18 Tore) gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Der 33-Jährige betonte zugleich, dass Nagelsmann "eine klare Idee für diesen Kader entwickelt" habe und machte deutlich: "Wir als Mannschaft werden zu hundert Prozent dahinterstehen."

Am Donnerstag hatte Nagelsmann, dessen Vertrag als Bundestrainer bis zum Ende der Heim-EM läuft, mit seiner Kadernominierung für die anstehenden Testspiele gegen Frankreich in Lyon (23. März) und in Frankfurt gegen die Niederlande (26. März) für Aufsehen gesorgt. "Meine Erfahrung im Fußball sagt mir ganz klar: Nur die Mutigen werden am Ende belohnt", sagte Gündogan mit Blick darauf.

Gleich sechs Debütanten (Deniz Undav, Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Aleksandar Pavlovic, Jan-Niklas Beste und Maximilian Beier) berief Nagelsmann ins Aufgebot - und alle hätten ihre Berechtigung: "Alle Neuen sind aus guten Gründen hier", so Gündogan: "Sie spielen in der Bundesliga auf gutem Niveau, und damit verdienen sie es, hier zu sein. Es kann uns nur guttun, wenn neue Spieler ihr Momentum mitbringen."

Kein Problem mit Kroos

Gündogan freut sich auch über die Rückkehr von Toni Kroos, wenngleich das mehr Konkurrenz für ihn persönlich im deutschen Mittelfeld bedeutet. "Ich habe das positiv aufgenommen, weil Toni nach wie vor auf dem höchstmöglichen Niveau spielt", sagte der 33-Jährige und verriet, dass ihn Nagelsmann in einem Telefonat "direkt gefragt" hatte, ob er ein Problem mit Kroos' Rückkehr habe.

Nagelsmann hatte offenbar gehört, dass Tonis Rückkehr für mich ein Problem sein könnte. Ilkay Gündogan

"Julian Nagelsmann hatte von da und dort offenbar gehört, dass Tonis Rückkehr für mich ein Problem sein könnte, dann hat er den Hörer genommen, mich angerufen und direkt gefragt", berichtete der Mittelfeldspieler des FC Barcelona (36 Spiele, fünf Tore 2023/24): "Ich habe ihm sofort gesagt, dass ich damit total einverstanden bin und noch nie ein Problem mit Toni hatte. Sondern, dass wir uns im Gegenteil sehr schätzen und gut verstehen." Jetzt gehe es darum, "den Kritikern zu beweisen, dass Toni und ich zusammenpassen und dem deutschen Spiel unseren Stempel aufdrücken können".

Eine Idee, wie das klappen könnte, wäre, dass Kroos wie derzeit bei Real Madrid etwas defensiver agiert, während Gündogan wie einst bei Manchester City offensiver wirken könnte. Letzteres sei auch schon mit Nagelsmann besprochen, verriet Gündogan: "Was mich betrifft, werde ich in der Nationalmannschaft einen offensiveren Part übernehmen." Der Bundestrainer hatte am Donnerstag erklärt, Gündogan als "einen von drei Zehnern" einsetzen zu wollen.

Klar ist: Beide Spieler haben bestimmte Qualitäten. "Keiner von uns beiden ist ein richtiges Zweikampfmonster oder dafür bekannt, dass er des Öfteren physisch ein Zeichen setzt oder dadurch auffällt, dass er nach langen Bällen Luftduelle gewinnt", weiß auch Gündogan, der zugleich aber auch betonte, dass ein Mittelfeld-Tandem Kroos/Gündogan nicht die Absicht hätte, "eine spanische Note ins Spiel zu bringen, sondern uns daran zu orientieren, was der Trainer vorgibt".