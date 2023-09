Gündogan nimmt "Fußballer des Jahres"-Trophäe entgegen

Ilkay Gündogan hatte sich bei der vom kicker organisierten Wahl zum Fußballer des Jahres 2023 klar durchgesetzt. Am Samstag erhielt er nun im Rahmen des DFB-Länderspiels gegen Japan als frischgebackener Kapitän der deutschen Nationalmannschaft die Trophäe - weitere sollen folgen.

Im Mittelpunkt, da ist er ehrlich, steht Ilkay Gündogan nicht sonderlich gerne. "Jeder, der mich näher kennt, der weiß, dass ich eher zurückhaltend bin. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich schüchtern bin", hatte er unlängst im großen kicker-Interview gesagt. Situationen, in denen die Augen auf ihn gerichtet sind, möchte er "häufig am liebsten umgehen".

Am Samstagabend ließ es sich jedoch einmal mehr nicht vermeiden: Unmittelbar vor dem Anstoß bei Deutschlands Testspiel gegen Japan in der Wolfsburger Arena durfte Gündogan die Trophäe als Fußballer des Jahres 2023 entgegennehmen. Die Ehrung wurde von kicker-Chefredakteur Jörg Jakob vorgenommen. Mit diesem Preis krönte der Neuzugang des FC Barcelona eine herausragende letzte Saison bei Manchester City, bei der er dem Team von Trainer Pep Guardiola als Kapitän zum Triple aus Meisterschaft, FA Cup und dem erstmaligen Gewinn der Champions League geführt hatte.

Bei der 64. vom kicker organisierten und durchgeführten Wahl unter den Mitgliedern des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS) hatte sich der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler daraufhin mit großem Vorsprung durchgesetzt und war erstmals Fußballer des Jahres geworden. Von den 612 gültigen Stimmen fielen satte 198 auf Gündogan, der damit Bundesliga-Torschützenkönig Niclas Füllkrug vom SV Werder Bremen klar auf den zweiten Platz verwies (das vollständige Abstimmungsergebnis finden Sie hier).

In der angelaufenen neuen Saison sollen weitere Erfolgsmomente her, auch mit der Nationalmannschaft, in der Gündogan - so der Auftrag von Bundestrainer Hansi Flick - auf dem Weg zur Heim-EM 2024 als Führungsspieler vorangehen soll. Deswegen war der gebürtige Gelsenkirchener jüngst vom DFB-Coach auch zum neuen Kapitän der deutschen Auswahl gekürt worden.

"Ich bin voller Elan und Tatendrang und noch lange nicht am Ende meiner Ziele", versichert der der Ex-Nürnberger und -Dortmunder. "Ich werde alles tun, um in Barcelona erfolgreich zu sein und dann im Sommer eine hoffentlich erfolgreiche Saison zu krönen."