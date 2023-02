Gündogan lobt Titel-Konkurrent Arsenal und Arteta - und vergisst Klopp

Noch müssen Arsenal und ManCity am Wochenende ran, doch das Spitzenspiel der Premier League am Mittwoch wirft seine Schatten schon voraus.

Am Samstag spielen die Gunners gegen Brentford, die Skyblues sind am Sonntag gegen Aston Villa gefordert. Fünf Punkte hat die Mannschaft aus Nord-London Vorsprung an der Spitze - und ein Spiel weniger ausgetragen als die Elf von Trainer Pep Guardiola. Und obwohl jedem klar sein dürfte, dass man nur von Spiel zu Spiel denken sollte, machte sich Ilkay Gündogan schon mal ein paar Gedanken zum Kracher am nächsten Mittwoch (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Je nachdem, wie es ausgeht, kann das dann auch in der Folge einiges an Energie freisetzen", so der 32-jährige Mittelfeldspieler von ManCity im Gespräch mit dem Pay-TV-Sender "Sky". Ein bisschen Hoffnung auf eine erfolgreiche Titelverteidigung ist also noch vorhanden beim Nationalspieler.

Allerdings weiß Gündogan, dass die Chance im Titelrennen nicht allzu groß ist, auch wenn die Citizens Arsenal in diesem Jahr schon mal bezwungen haben. "Vor ein paar Wochen haben wir sie im FA Cup geschlagen und gespürt, wie unangenehm es ist, gegen sie zu spielen. Wenn sie den Ball haben, können sie andere Mannschaften bestrafen." Besonders Martin Ödegaard hat sich in dieser Spielzeit zum absoluten Leistungsträger und Schwungrad der Arsenal-Offensive entwickelt - und ist auch der Kapitän der Arteta-Elf.

Diesen Mikel Arteta lobt auch Gündogan in den höchsten Tönen - nennt den 40-jährigen Spanier einen der "zwei besten Trainer der Liga" - der andere sei ManCitys Pep Guardiolas - seinen Ex-Trainer in Dortmund Jürgen Klopp, der aktuell mit Liverpool eine handfeste Krise durchlebt, wollte er an dieser Stelle nicht nennen. "Man muss sich ja nur anschauen, mit welcher Konstanz beide Mannschaften auf höchstem Niveau auftreten", sagte Gündogan. "Wir wissen, was mit Arsenal auf uns zukommt. Und Pep weiß natürlich sehr genau, was auf ihn zukommt."

Unsere Verantwortung ist es, gegen Aston Villa drei Punkte zu holen und dann nach London zu fahren und Arsenal zu schlagen. Ilkay Gündogan

Sollte das Titelrennen für die Guardiola-Elf tatsächlich nochmal spannend werden, dann dürfen sich Gündogan, Haaland & Co. keinen Ausrutscher mehr erlauben und auch im Spitzenspiel siegen. "Unsere Verantwortung ist es, gegen Aston Villa drei Punkte zu holen und dann nach London zu fahren und Arsenal zu schlagen", gibt Gündogan die klare Marschroute aus.

"Unser Spiel ist mit Erlings Qualitäten anders geworden"

Den zuletzt von der Öffentlichkeit kritisierten Stürmerstar Erling Haaland verteidigte der deutsche Nationalspieler. "Wer 25 Tore in 20 Spielen schießt, der passt zu einer Mannschaft", sagte Gündogan, räumte aber ein: "Unser Spiel ist durch Erlings Qualitäten ein bisschen anders geworden. Sowohl er als auch die Mannschaft müssen sich darauf einstellen."