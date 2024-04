Gündogan: "Es könnte ein Trainer kommen, der Gündogan nicht mag"

Was ist noch drin für den FC Barcelona? In einem Interview erklärt Ilkay Gündogan den positiven Trend, spricht über sein Traumfinale in der Champions League - und bedauert Xavis Abschied.

Dass er sich gut vorstellen kann, nach seiner aktiven Karriere Trainer zu werden, hat Ilkay Gündogan schon häufiger durchblicken lassen. "Ich wäre verrückt, wenn ich nicht darüber nachdenken würde", sagt der Kapitän der deutschen Nationalelf nun auch in einem Interview mit der spanischen Zeitung Sport mit Verweis auf die vielen prominenten Trainer, mit denen er schon zusammenarbeitete.

Und bald könnte nach Jürgen Klopp, Thomas Tuchel oder Pep Guardiola schon der nächste große Name folgen. Der FC Barcelona sucht einen Nachfolger für Xavi, der seinen Abschied für den Sommer angekündigt hat. Weil der Katalane im vergangenen Jahr ein entscheidender Grund für seinen Wechsel von Manchester City zu Barca war, findet Gündogan das "natürlich traurig".

Doch was bedeutet der Trainerwechsel für seine eigene Zukunft? "Es könnte ein neuer Trainer kommen, der Gündogan nicht mag ... Ich weiß es nicht, man kann nie wissen", sagt der 33-Jährige zwar, denkt aber keineswegs an Abschied. "Ich habe mich für zwei Jahre verpflichtet und habe nichts anderes vor."

Dass er bei seinem "Traumverein" eine schwere Phase erwischt, war ihm dabei von Anfang an klar. "Natürlich ist es ein anderes Barca als vor zehn Jahren, vielleicht ein Übergangs-Barca, aber ich wollte dazugehören, meine Spuren hinterlassen, meinen Einfluss auf diesen Wandel haben", erklärt er. Man müsse einfach versuchen, den gegenwärtigen Prozess zu genießen. "In meiner Karriere hatte ich nie ein Jahr, in dem alles einfach war. Selbst in der letzten Saison, als City das Triple geholt hat, war nicht alles einfach, auch nicht in den Jahren davor. Nicht ein einziges. Es gibt immer Höhen und Tiefen."

Xavi-Abschied? "Hätten wir in der ersten Saisonhälfte so gespielt, wäre es vielleicht anders gekommen"

Derzeit sieht Gündogan bei Barca mehr Höhen als Tiefen, nimmt gar "Euphorie und Optimismus" im Umfeld wahr. "In den letzten zwei Wochen, in den letzten zwei Monaten haben wir uns als Mannschaft weiterentwickelt. Wir stehen hinten sehr solide, verteidigen sehr gut, schießen viele Tore, erspielen uns viele Chancen", betont er und hadert ein bisschen mit Blick auf Xavis Abschied: "Wenn wir in der ersten Saisonhälfte so gespielt hätten, wie wir jetzt spielen, wäre es vielleicht anders gekommen, aber im Fußball geht es immer um das Heute."

In La Liga hat Spitzenreiter Real Madrid acht Punkte Vorsprung auf die Katalanen, im Champions-League-Viertelfinale wartet Paris St. Germain. "Die Liga scheint im Moment natürlich schwierig zu sein, aber man weiß ja nie. Und in der Champions League habe ich das Gefühl, dass jeder eine Chance hat", meint Titelverteidiger Gündogan. Sein Traumfinale? Barcelona gegen ManCity - "natürlich. Aber zuallererst würde ich das Finale gerne mit Barca spielen, das wäre außergewöhnlich und dabei ist es egal, wem wir gegenüberstehen."