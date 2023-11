Gündogan: "Der Trainer kennt die Gründe sehr gut"

Nach dem Tiefpunkt in Berlin kam ein neuerlicher Tiefpunkt in Wien. Die deutschen Nationalmannschaft unterlag Österreich mit 0:2 und geht mit zwei Niederlagen in eine lange Winterpause. Dementsprechend deutlich fiel die Selbstkritik auch bei zwei Routiniers im deutschen Team aus.

Nachdenklich in Wien: Kapitän Ilkay Gündogan beim 0:2 gegen Österreich in Wien. IMAGO/Sven Simon

"Es ist alles hausgemacht", haderte Ilkay Gündogan nach der Partie im ZDF. "Die Rote Karte fasst, glaube ich, alles gut zusammen. Den Frust, die ganze Enttäuschung, auch über sich selbst. Wir haben es den Österreichern viel zu leicht gemacht, zu Torchancen zu kommen", so der deutsche Kapitän in Anspielung auf den Platzverweis von Leroy Sané kurz nach der Halbzeit weiter. Dem pflichtete auch Mats Hummels bei. "So reicht es nicht gegen die Topnationen. Wir haben bis zur Roten Karte in der 50. Minute emotional und kämpferisch nicht gegengehalten. So kann man nicht bestehen", meinte der Innenverteidiger.

Statt uns mit Emotion anzustecken, machen wir immer das Gegenteil. Ilkay Gündogan

Dabei nehmen beide Akteure das ganze Team in die Pflicht: "Man muss auch ehrlich gestehen: Es ist nicht nur die Defensive, das geht ganz vorne los. Das Verteidigen geht vorne los, so wie wir anlaufen und pressen, zieht sich das durch. Statt uns mit Emotion anzustecken, machen wir immer das Gegenteil. Wir verlieren die 50:50 Bälle. So haben wir Österreich gegeben, was sie haben wollten. So bist du nicht erfolgreich", meinte Gündogan.

Ähnlich sieht es sein ehemaliger Mannschaftskollege bei Borussia Dortmund. "Alle die Fußball verstehen, wissen ganz genau, dass Defensive nicht allein Abwehr ist - und Offensive nicht nur der Sturm. Da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen, wenn wir vorne nicht treffen und umgekehrt", so Hummels.

Gündogan: "Alles auf dem Platz hat Gründe"

Angesichts der Mitte 2024 nahenden EM im eigenen Land, bleibt nun noch wenig Zeit zur Aufarbeitung. "Schlechter kann es gerade nicht sein. Vielleicht ist das der einzig positive Aspekt", sagte Gündogan, der in Richtung von Bundestrainer Julian Nagelsmann anfügte: "Alles auf dem Platz hat Gründe, der Trainer kennt die Gründe sehr gut."

Sich und seine Teamkollegen nimmt der 33-Jährige derweil in die Pflicht. "Wir haben jetzt drei, vier Monate, in die wir mit diesen Negativerlebnissen gehen. Deutschland ist ein Debattenland, darin sind wir gut. Wir müssen auf uns selbst schauen. Jeder muss sich selbst klar werden, was er tun muss, um optimal vorbereitet zu sein, damit wir erfolgreich sein können. Wenn das klappt, gibt es auch einen Weg, sonst nicht", fand Gündogan klare Worte.

Optimist Hummels: "Können noch große Schritte gehen"

Von möglicher Überforderung durch die neuen taktischen Ideen des Bundestrainers will Hummels nichts wissen. "Das finde ich auf keinen Fall. Aber es dauert, die Sachen umzusetzen, wir hatten bislang nur wenige Einheiten. Wir wissen jetzt sehr eindeutig, wo wir noch ein, zwei Schippen drauflegen müssen", sagte Hummels, der trotz der beiden jüngsten Rückschritte in Wien und zuvor beim 2:3 gegen die Türkei am Samstag - wenn auch mit Einschränkung - noch ein wenig Optimismus versprühte: "Ich glaube, dass man noch ganz große Schritte gehen kann. Wir wissen sehr eindeutig, wenn wir die Zeit gut nutzen, kann es ein sehr gutes Turnier werden. Stand jetzt nicht."