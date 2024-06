Gündogan: "Das hat uns dann ein bisschen aus dem Spiel gebracht"

Ilkay Gündogan wollte am verdienten Sieg der deutschen Mannschaft nicht wirklich rütteln, wenngleich er "knifflige Szenen" sah - und eine Phase der DFB-Elf, die dem Kapitän gar nicht schmeckte.

"Wir mussten ein bisschen dahin arbeiten", meinte Ilkay Güdogan, nachdem Deutschland im Achtelfinale der Heim-EM Dänemark mit 2:0 besiegt hatte. Als verdient stufte der Routinier den Erfolg schon ein, "zwei knifflige Situationen" auf dem Weg dorthin räumte er ein.

Beim Gegentor, das der VAR einkassierte (48.), "war es schon extrem knapp", merkte Gündogan an, der aber auch monierte, dass "unser Tor auch nicht so ein klares Foul" war. Gemeint hat er die Szene in der 4. Minute, als Nico Schlotterbeck per Kopf die vermeintliche Führung besorgt hatte, Joshua Kimmich aber zuvor ein Foulspiel begangen haben soll.

Kein frühes Tor in der guten Anfangsphase der DFB-Elf, kein frühes Gegentor nach der Pause - und dann ein Handspiel, das Gündogan "ehrlich gesagt nicht gesehen" hat. Und "auf dem Platz habe ich keinen gesehen, der sich beschwert hat, deswegen war es für mich nicht so klar", so der Mittelfeldspieler. "Aber irgendjemand hat irgendwas gesehen. Gut für uns."

Kai Havertz besorgte vom Punkt das 1:0 und brachte die DFB-Elf in die Spur. In der befand sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann aber nicht das ganze Spiel, wie Gündogan monierte. Schon in der Anfangsphase "hätten wir uns belohnen müssen, dann haben wir ein, zwei Kontersituationen zugelassen, wo wir zu einfach den Ball verloren haben". Die Dänen sind dann "mit ein, zwei Aktionen extrem gefährlich geworden, und das hat uns dann ein bisschen aus dem Spiel gebracht".

Gündogan: "Da müssen wir stabiler werden"

Im Viertelfinale, egal ob der Gegner nun Spanien oder Georgien heißen wird, "da dürfen wir uns nicht so schnell aus der Bahn werfen lassen", richtet Gündogan den Blick nach vorne auf das Spiel am Freitag, "da müssen wir stabiler werden. Das ist der nächste Schritt, den wir gehen müssen. Schnell abhaken und weitermachen." So wie vorher. Und vom Ergebnis her so wie gegen Dänemark.