Gündogan: "Am Ende erinnert sich jeder Mensch an die Momente"

Erst das Triple als Kapitän mit Manchester City, dann die Verwirklichung seines Kindheitstraums mit dem Wechsel zum FC Barcelona und nun die Wahl zum Fußballer des Jahres. Im großen kicker-Interview spricht der 32-jährige offen über Vergangenheit und Zukunft.

Auf persönliche Auszeichnungen, sagt Ilkay Gündogan, "habe ich nie hingearbeitet. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eher zurückhaltend bin. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass ich schüchtern bin. Ich stehe nicht so gern im Mittelpunkt, möchte Situationen, in denen ich das dann bin, am liebsten umgehen." Und doch gesteht er: "Die Wahl zum Fußballer des Jahres habe ich über die Jahre immer verfolgt und natürlich auch mal gedacht: Es wäre großartig, dass auch mal selbst zu werden."

Eine Heim-EM für die Ewigkeit

Dem bemerkenswerten Sommer 2023 soll auch ein besonderer im kommenden Jahr folgen. Bei der Heim-EM. Gündogan erinnert sich im kicker an seine Teenager-Zeit bei der WM 2006 und sagt: "Wir brauchen auch diese Euphorie, und wir wissen auch, dass wir diejenigen sind, die sie erzeugen müssen. Wenn uns das gelingt, dann ist das vielleicht der größte Erfolg. Am Ende geht es nicht nur um Viertelfinale, Halbfinale oder Titel, am Ende erinnert sich jeder Mensch immer an die Momente."

Was nötig ist, um besondere Momente zu erzeugen, erläutert der Mittelfeldstar ebenfalls: "Wir sind mit der Nationalmannschaft nicht so viel zusammen, wir brauchen ein Gerüst. Das war zuletzt noch nicht da, und das hat man auch gesehen. Es fehlt ein gewisses Selbstvertrauen, es fehlt Mut." Dennoch ist er vom Bundestrainer Hansi Flick überzeugt: "Hansi weiß genau, was zu tun ist, und er hat unsere volle Unterstützung."

Führungsrolle auch dank Barça-Wechsel

Gündogan soll und will eine zentrale Rolle bei der Europameisterschaft im eigenen Land spielen, und der Wechsel zum FC Barcelona soll dabei hilfreich sein. "Die Entscheidung bedeutet, einen Schritt raus aus der Komfortzone zu gehen und rein in ein neues Abenteuer. Ein neues Land, eine neue Sprache, ein neuer Trainer. Da stehen immer auch ein paar Fragezeichen. Das kennt jeder aus dem ganz normalen Berufsleben, der den Job wechselt. Es geht nicht nur um den Beruf an sich, sondern immer auch um die zwischenmenschliche Ebene, um neue Verbindungen. Aber ich mag diese Herausforderungen. Ich finde, dass ich in neuen Situationen auch immer viel über mich selbst lerne, mich als Mensch weiterentwickele." Von der Entwicklung des Fußballer des Jahres 2023 soll die Nationalelf im Sommer 2024 profitieren.

