Günay spielt weiter für Viktoria Berlin

Dem FC Viktoria 1889 Berlin ist es gelungen, Diren Günay weiter an sich zu binden. Der 21-jährige Mittelfeldmann kam 2020 von Tennis Borussia Berlin und stand für die Himmelblauen bisher in 41 Regionalliga-Spielen und einer Drittliga-Partie auf dem Platz. Sportdirektor Bernd Nehrig erklärt in einer Meldung: "Mit 21 Jahren ist er noch ein junger Kerl, der aber schon reichlich Erfahrung gesammelt und seine Qualitäten nachgewiesen hat. Er soll sportlich, aber auch in der Kabine eine Führungsfigur sein." Günay kündigt an: "Wir haben eine sehr junge und hungrige Truppe, die in jedem Spiel alles geben wird. Ich weiß, was die sportliche Leitung und das Trainerteam von mir erwarten und werde auf jeden Fall dafür bereit sein."