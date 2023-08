Güler erfolgreich operiert - Spekulationen um Rückkehr von Sergio Ramos

Das Lazarett von Real Madrid ist zum Saisonstart beunruhigend gut gefüllt. Am Montag teilten die Königlichen mit, dass sich Sommerneuzugang Arda Güler (18) einem arthroskopischen Eingriff unterziehen musste. Über Alternativen fürs Abwehrzentrum wird derweil schon spekuliert.

Kreuzbandriss bei Thibaut Courtois, Kreuzbandriss bei Eder Militao - schlechte Nachrichten hatte Real Madrid in den vergangenen Tagen genügend zu überbringen. Am Montag aber teilten die Königlichen mit, dass auch der ohnehin schon einige Zeit fehlende Arda Güler noch länger fehlen wird.

Der türkische Sommerneuzugang musste sich einem arthroskopischen Eingriff am rechten Knie unterziehen, wie der Champions-League-Rekordsieger offiziell mitteilte. Die vereinsnahe "Marca" geht von einer Ausfallzeit von bis zu eineinhalb Monaten aus - mindestens.

Bereits am 29. Juli war eine Meniskusverletzung beim jungen Hoffnungsträger auf der US-Reise diagnostiziert worden. Erst nach der Rückkehr nach Madrid sollte über das weitere Vorgehen entschieden werden, nun wurde Güler also operiert. Den Start in der spanischen Hauptstadt hatte sich der für 20 Millionen Euro geholte und bereits mit Mesut Özil verglichene Offensivspieler ganz anders vorgestellt.

Laporte-Deal wahrscheinlicher

Dass Real in der Offensive personell nachlegt, ist angesichts der Optionen für Trainer Carlo Ancelotti nicht zwingend nötig. Einen Innenverteidiger könnten die Blancos nach dem Militao-Aus wohl eher gebrauchen. Aktuell stehen nur noch Nacho, Antonio Rüdiger und David Alaba fürs Abwehrzentrum im Kader. Ein wildes Gerücht brachte die "Sport" auf, die von einer möglichen Rückkehr von Sergio Ramos (37) - nach Vertragsende in Paris vereinslos - berichtet.

Die Real-Legende könnte für eine Saison die Vakanz in der Defensive beseitigen. Als wahrscheinlicher und zukunftsträchtiger gilt allerdings die Variante mit Aymeric Laporte (29) von Manchester City. Der 22-malige spanische Nationalspieler (ein Tor) war im Januar 2018 von Ausbildungsverein Athletic Bilbao auf die Insel gewechselt. Fürs Tor verpflichtete Real am Montag bereits Kepa.